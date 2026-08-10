A pesar del buen nivel que el Romántico Viajero mostró ante los árabes, el DT determinó el ingreso del jugador más criticado que actualmente tienen los azules en reemplazo de Assadi y eso desdibujó totalmente al equipo.

La U de Chile prácticamente le pasó por arriba a Palestino, pero Fernando Gago hizo un movimiento táctico que desdibujó al equipo casi por completo, al punto que el cuadro árabe estuvo a punto de igualar el partido, aunque el local zafó porque Gonzalo Tapia no pudo acertar un cabezazo casi en la boca del arco.

Se jugaban 66 minutos del partido cuando el entrenador argentino determinó la salida de Lucas Assadi, quien jugó a buen nivel. En lugar del “10”, Gago mandó a la cancha del Estadio Nacional a Javier Altamirano. Una vez más, el volante ofensivo que llegó desde Estudiantes de La Plata tuvo un nivel muy bajo.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para comunicarse con un icónico jugador del Bulla: Patricio Mardones, quien analizó así esta sustitución. “La U hizo un muy buen partido, buenísimo en cuanto a todo: lo futbolístico, lo ofensivo y rendimientos individuales muy altos. La entrada de Altamirano fue en el momento que Assadi estaba jugando muy bien”, describió.

U de Chile festejó un exiguo triunfo en un partido donde debió sacar más ventaja. (Felipe Zanca/Photosport).

“Eso hace que uno le tire la presión a Altamirano, que es un buen jugador, pero el momento quizá no era para que él entrara. Fue un cambio sorpresivo. La U tenía espacios, creo que la mayor virtud de Assadi es en ese tipo de situaciones. Las maneja muy bien, quizá estaba con una lesión”, agregó el Pato Mardones.

Lucas Assadi enfrenta y supera la marca de Dylan Glaby de Palestino. (Felipe Zanca/Photosport).

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Patricio Mardones queda chocho con el nivel de la U de Chile vs Palestino y elogia el debut de Tobías Reinhart

A pesar de las dudas que le generó el ingreso de Javier Altamirano para jugar casi media hora en la U de Chile vs Palestino, Patricio Mardones hizo cuentas alegres con el nivel del equipo. “En líneas generales hizo un partido muy bueno. Agradable de verlo jugar, siempre quiso más”, aseguró el Pato.

“Lo más justo es que el partido terminara 3-0 o 3-1”, agregó el otrora centrocampista de Universidad Católica, autor de un gol de penal que terminó con la sequía de 25 años sin títulos en el Romántico Viajero. Sí, aquel tanto frente a Cobresal en El Salvador, hasta hoy conocido como Tierra Santa por los azules.

En ese contexto, mucho tuvo que ver el portero Sebastián Pérez, quien tapó varias ocasiones. Incluido un remate de media distancia del debutante argentino Tobías Reinhart, quien apenas un puñado de días tras aterrizar en Chile se estrenó oficialmente.

Tobías Reinhart tuvo una buena primera presentación en el Bulla. (Felipe Zanca/Photosport).

“Buen jugador, me llamó la atención que jugara de inmediato. Significa que Gago le tiene mucha confianza. Y él asumió muy bien esta responsabilidad, no es fácil jugar recién llegado y lo hizo muy bien”, sentenció el Pato Mardones sobre el exjugador de la Reggiana de Italia, quien fue dirigido por Gustavo Álvarez en Temperley de Argentina.

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