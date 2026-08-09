Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Fernando Gago alaba el estreno de Tobías Reinhart en la U: “Era el momento justo”

Luego de la victoria ante Palestino, el técnico azul celebró el debut del volante argentino tras menos de una semana en el país y destacó que están encontrándose con el mejor nivel colectivo.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
El argentino Tobías Reinhart hizo su debut oficial en U de Chile.
© PhotosportEl argentino Tobías Reinhart hizo su debut oficial en U de Chile.

Con una distancia de 16 años, el técnico Fernando Gago emuló lo que hiciera en Universidad de Chile el uruguayo Gerardo Pelusso con su compatriota Mauricio Victorino en hacerlo debutar con apenas unos días en el país. Hoy fue el turno de Tobías Reinhart.

Fue el lunes que el futbolista argentino de 26 años aterrizaba en nuestro país, y como consecuencia de la lesión de Israel Poblete, en el club se apuraron los trámites para tener la habilitación formal y ponerse la camiseta número ’15’ para sumar sus primeros 90 minutos.

Tras el positivo estreno de Reinhart en la victoria de la U por 2-1 ante Palestino, Gago conversó con TNT Sports donde justificó el ingreso desde el minuto inicial de su compatriota, pese a que apenas se conocía con sus nuevos compañeros.

Tabla de Posiciones: U de Chile no le pierde pisada al líder tras vencer a Palestino

ver también

Tabla de Posiciones: U de Chile no le pierde pisada al líder tras vencer a Palestino

Gago justifica el debut de Reinhart en la U

Cuando el periodista Marcelo Díaz le preguntó las razones por las que el trasandino fue titular, el técnico explicó que “lo conozco a Tobías desde que venía haciendo el análisis. Lo charlé con él, estaba con muchas ganas de jugar y creo que era elemento justo para debutar, así que muy contento por él”.

Sobre el triunfo de la U ante Palestino, Gago analizó que “en líneas generales fue un buen partido. En el segundo tiempo apresuramos el último pase, sabiendo que quedaban mano a mano por la presión. Tuvimos situaciones para terminar las jugadas mejor, pero me voy contento con el rendimiento del equipo”.

Gracias a esta victoria, el cuadro azul llega a cinco duelos seguidos sin perder. Al respecto, el DT azul no se conforma e insiste en que “el equipo tiene un margen de mejora. Desde que llegamos está jugando bien en varios momentos, pero estamos en el camino que necesitamos para seguir creciendo como equipo”.

En síntesis

  • El técnico Fernando Gago hizo debutar a Tobías Reinhart a sólo días de su llegada a U. de Chile.
  • El estratega justificó su rápida titularidad ante Palestino debido a sus grandes ganas de jugar.
  • Tras la victoria por 2-1, los azules suman cinco duelos invictos, aunque Gago exige más mejoras.
Lee también
¿Para reemplazar a Vidal? Ortiz explica el fichaje de Román en Colo Colo
Colo Colo

¿Para reemplazar a Vidal? Ortiz explica el fichaje de Román en Colo Colo

El plan de Fernando Ortiz para que Vozinha debute en Colo Colo
Colo Colo

El plan de Fernando Ortiz para que Vozinha debute en Colo Colo

Ex DT de Colo Colo se lanza en contra de Arturo Vidal por su mal rendimiento
Colo Colo

Ex DT de Colo Colo se lanza en contra de Arturo Vidal por su mal rendimiento

El gran susto de Arturo Vidal en Colo Colo justo antes del Superclásico
Colo Colo

El gran susto de Arturo Vidal en Colo Colo justo antes del Superclásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo