Luego de la victoria ante Palestino, el técnico azul celebró el debut del volante argentino tras menos de una semana en el país y destacó que están encontrándose con el mejor nivel colectivo.

Con una distancia de 16 años, el técnico Fernando Gago emuló lo que hiciera en Universidad de Chile el uruguayo Gerardo Pelusso con su compatriota Mauricio Victorino en hacerlo debutar con apenas unos días en el país. Hoy fue el turno de Tobías Reinhart.

Fue el lunes que el futbolista argentino de 26 años aterrizaba en nuestro país, y como consecuencia de la lesión de Israel Poblete, en el club se apuraron los trámites para tener la habilitación formal y ponerse la camiseta número ’15’ para sumar sus primeros 90 minutos.

Tras el positivo estreno de Reinhart en la victoria de la U por 2-1 ante Palestino, Gago conversó con TNT Sports donde justificó el ingreso desde el minuto inicial de su compatriota, pese a que apenas se conocía con sus nuevos compañeros.

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Gago justifica el debut de Reinhart en la U

Cuando el periodista Marcelo Díaz le preguntó las razones por las que el trasandino fue titular, el técnico explicó que “lo conozco a Tobías desde que venía haciendo el análisis. Lo charlé con él, estaba con muchas ganas de jugar y creo que era elemento justo para debutar, así que muy contento por él”.

Sobre el triunfo de la U ante Palestino, Gago analizó que “en líneas generales fue un buen partido. En el segundo tiempo apresuramos el último pase, sabiendo que quedaban mano a mano por la presión. Tuvimos situaciones para terminar las jugadas mejor, pero me voy contento con el rendimiento del equipo”.

Gracias a esta victoria, el cuadro azul llega a cinco duelos seguidos sin perder. Al respecto, el DT azul no se conforma e insiste en que “el equipo tiene un margen de mejora. Desde que llegamos está jugando bien en varios momentos, pero estamos en el camino que necesitamos para seguir creciendo como equipo”.

En síntesis