Si bien el debut está agendado para el próximo duelo ante O'Higgins, un experto en el arco albo asegura que ahora debe enfocarse en lo futbolístico.

El fenómeno Vozinha ya es parte de Colo Colo, donde tuvo a todo los hinchas en éxtasis desde su arribo al país hace una semana, pero que revolucionó a todo el fútbol chileno.

Si bien no fue considerado para el encuentro de esta jornada en la visita ante Unión La Calera por la Liga de Primera, los hinchas siguen hablando del portero se la selección de Cabo Verde.

Por lo mismo, expertos aseguran que hay que dar vuelta la página y enfocarse en su estreno, que se daría la próxima semana ante O’Higgins, donde muchos creen que puede sentir la presión de jugar en un grande.

Vozinha revoluciona a los hinchas de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Eduardo Lobos: “Vozinha tiene expectativas que no ha vivido nunca”

Así lo revela Eduardo Lobos en conversación con Redgol, quien asegura que el impacto de Vozinha no sólo fue en la gente, los hinchas y el fútbol chileno, también en el propio jugador que ha vivido escenas que le han cambiado la vida en el último tiempo.

“Las expectativas que se han generado en relación a él, que le hayan hecho una presentación en el Monumental con 20.000 o 30.000 personas, no creo que lo haya vivido nunca”, explicó.

Por lo mismo, cree necesario frenar un poco lo mediático, porque antes del estreno sentirá todo el peso de defender la camiseta de los albos, lo que puede ser un gran golpe.

“Yo creo que, desde lo interno, él está sintiendo un poco esa expectativa y esa presión que genera el haber llegado al equipo más grande de Chile, con todo lo que eso conlleva, con todas las responsabilidades”, finalizó.