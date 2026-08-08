El ex arquero optó por renunciar a su cargo de entrenador tras el grave accidente automovilístico que protagonizó.

Finalmente Nelson Tapia decidió renunciar a su cargo como entrenador en Imperial Unido tras su grave accidente automovilístico en la Región del Maule, donde volcó su vehículo a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur en estado de ebriedad.

Pese a que el cuadro de La Araucanía había confirmado que su deseo era que el ex arquero siguiera en el cargo, fue el propio Tapia quien optó por dar un paso al costado.

Así lo confirmó el propio cuadro de la Tercera División A, donde aseguraron que su decisión se basó en “motivos personales”. Además, ratificaron que optaron por respetar esta postura y dejarlo partir.

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Nelson Tapia renuncia como DT de Imperial Unido

“El Club Deportivo Imperial Unido informa que, por motivos personales, Nelson Tapia ha decidido dejar su cargo como director técnico de nuestro primer equipo”, señaló la institución.

En ese sentido, añadieron que “como institución, respetamos plenamente su decisión y solicitamos a nuestra comunidad respetar su privacidad y la de su familia en este momento”.

“Agradecemos profundamente el gran trabajo realizado por nelson junto a nuestros jugadores, especialmente con los más jóvenes, dejando una importante huella tanto en lo deportivo como en lo humano”, concluyeron.

Nelson Tapia llegó a fines de junio a la banca de Imperial Unido. | Foto: El Informador.

Cabe recordar que Nelson Tapia apenas llevaba un par de meses en la banca de Imperial Unido. El mundialista en Francia 1998 llegó luego de un paso por Constitución Unido, también de la Tercera A.

Actualmente Imperial Unido está en el puesto 11° con 15 unidades en el torneo de Tercera A, solo tres puntos arriba del descenso directo y teniendo que estar jugando por hora la promoción para no perder la categoría.

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En síntesis