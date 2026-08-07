Quien fuera su compañero en O'Higgins comentó en RedGol lo que ocurrió con el ex arquero. "Es muy fuerte y ojalá esté fuera de riesgo", manifestó.

Preocupación existe en el fútbol chileno tras conocerse el grave accidente automovilístico que sufrió el ex arquero Nelson Tapia, mundialista con Chile en Francia 1998, durantela madrugada de este viernes en la Región del Maule.

Más aún, luego que el parte entregado por Carabineros indicara que el medallista olímpico en Sidney 2000 conducía su vehículo en estado de ebriedad. La buena noticia es que está fuera de riesgo vital pese a sufrir lesiones de gravedad.

En RedGol nos contactamos con quien fuera compañero de Tapia en O’Higgins a comienzos de los años 90 como Gabriel Mendoza. El Coca no ocultó su nerviosismo por conocer antecedentes del accidente, aunque hace un llamado a la cautela.

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La reacción de Coca Mendoza al accidente de Nelson Tapia

“La noticia es muy fuerte porque uno no tiene idea de lo sucedido, ya que no hay ninguna información clara. Uno se ha estado comunicando con gente muy cercana a él y no tienen mayores antecedentes con respecto al accidente”, expresó el campeón de América en 1991.

En esa línea, Mendoza reconoce que tanto él como el entorno de Tapia saben del hecho “por lo que se ha dicho en algunos medios de prensa: que está grave, que iba con alcohol, que se volcó… no saben si iba camino a Imperial o si venían de vuelta a Molina… Ojalá esté bien y que no haya sido a mayores”.

Por último, el Coca no ocultó el cariño que siente por su excompañero. “Nos conocemos de siempre. Independiente de que uno no se vea, hay cierta preocupación por lo que sucede. En la circunstancia de cómo está, en este minuto lo más importante es que su familia esté tranquila y que él esté bien”.

En síntesis