De cara al comienzo de la temporada en Inglaterra, el técnico Tonda Eckert se refirió a lo que ocurrirá con el chileno en su equipo. "Muchos equipos adorarían tenerlo", afirmó.

A pesar de que dentro del fútbol inglés existen opciones concretas para que el delantero chileno Ben Brereton encuentro un equipo que le garantice minutos en cancha, el club dueño de su pase, Southampton, no dudó en ponerle un ultimátum.

De cara al comienzo de la temporada 2026-27 en este país, con las fases previas de la Carabao Cup, el técnico de este equipo Tonda Eckert fue claro respecto al futuro del atacante, que cuenta con ofertas desde Derby County, Sheffield United y West Bromwich Albion.

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Southampton le raya la cancha a Ben Brereton

“Tuve una conversación con él cuando regresó”, explicó el estratega alemán de 33 años, quien agregó sobre el nacional que “creo que hay muchos equipos de la Championship que adorarían tenerlo, es un jugador muy bueno”.

En esa línea, el técnico del Southampton advierte sobre lo que ocurrirá con Brereton que “estamos muy abiertos a ver cómo se siente, porque tiene una gran conexión con muchos de sus compañeros de equipo”.

De cara al primer duelo de la temporada para los Santos, este sábado 8 de agosto desde las 12:30 horas ante Colchester por la primera ronda de la Carabao Cup, Eckert adelantó sobre el atacante que “tendrá algunos minutos y luego veremos“, en referencia a su futuro en el club.

Los números del chileno en este club

Ben Brereton Díaz llegó hasta Southampton a finales de julio del 2024, luego de un frustrado paso por Villarreal, a quien le pagaron por su pase casi US$9 millones de dólares.

Sólo sumó minutos en el segundo semestre del 2024, entre Premier League y copas locales, donde disputó 13 encuentros sin registrar goles ni asistencias, tras lo cual fue enviado a préstamo para otros clubes ingleses, como Sheffield United y Derby County, que hoy lo quieren para sus filas.