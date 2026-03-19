El presente de Ben Brereton Díaz vuelve a abrir un debate sobre su futuro en el fútbol inglés. El delantero atraviesa un buen momento en Derby County, donde ha logrado reencontrarse con el gol y recuperar confianza en la EFL Championship, situación que contrasta con la incertidumbre que existe respecto a su futuro contractual.

El atacante chileno llegó al fútbol inglés nuevamente en 2024, cuando Southampton pagó cerca de 7 millones de libras para ficharlo desde Villarreal CF. En ese momento firmó un contrato por cuatro temporadas que lo vincula con los “Saints” hasta 2028. Sin embargo, su paso por el club no logró consolidarse como se esperaba.

El presente de Ben Brereton

Ante la falta de claridad sobre su rol dentro del plantel, el club decidió enviarlo a préstamo para que sumara minutos y recuperara su nivel. Así fue como recaló en el Derby County, donde poco a poco ha vuelto a mostrar la versión que lo llevó a destacar en Inglaterra y también en la selección chilena.

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El jugador ha anotado 7 goles desde su llegada al Derby County. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Este buen presente abre ahora un escenario complejo para el Southampton. El delantero sigue perteneciendo al club y, con contrato vigente por varios años, su rendimiento podría hacer que la dirigencia reevalúe su situación y considere traerlo de vuelta.

Pero ante esto, también aparecieron nuevas opciones para el futbolista chileno, donde está en el radar del Toronto FC de la MLS para la temporada 2026, pero no sería el único.

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El medio RTI Esporte reveló hace algunas semanas que el jugador chileno-inglés estaba en el radar del Corinthians. “El club brasileño considera que la apretada agenda y la visibilidad de la Copa Libertadores podrían ser una herramienta para recuperar la prominencia del delantero.

Solo queda esperar para ver como se define el futuro del jugador chileno que está encontrando su mejor forma en la Championship.

En síntesis:

El delantero Ben Brereton Díaz mantiene un contrato vigente con Southampton hasta el año 2028.

Southampton pagó cerca de 7 millones de libras al Villarreal CF por el fichaje del atacante.

El club Toronto FC y Corinthians mantienen al jugador chileno en su radar para 2026.

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