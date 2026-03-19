Una de las grandes promesas del fútbol chileno es el defensor Iván Román, que a sus 19 años es titular y se gana un lugar de a poco en el poderoso Atlético Mineiro de Brasil.

El seleccionado chileno formado en Palestino vivió este jueves una jornada llena de emociones, puesto que marcó su primer gol con la camiseta del Galo, en la victoria por 1-0 sobre Sao Paulo en el Brasileirao.

Román le dio tres puntos claves al cuadro Mineiro, que recién llegó a los 8 puntos en el exigente certamen brasileño, y así no empieza a quedarse atrás su equipo tras siete fechas disputadas.

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La alegría de Iván Román por su gol en Brasil

Tras el partido Iván Román habló con la prensa brasileña, donde reconoció que sufrió mucho en sus primeros meses en Belo Horizonte y le dedica el gol a sus familiares.

“Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo”, dijo el ex jugador de Palestino.

Iván Román celebrando su gol. Foto: Atlético Mineiro

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“No ha sido muy fácil para mí. Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear”, cerró Iván Román tras su jornada goleadora.

Iván Román será parte de la selección chilena en la gira por Oceanía, donde la Roja se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda por la FIFA Series.

En síntesis

El defensor chileno Iván Román anotó su primer gol con el Atlético Mineiro ante Sao Paulo.

anotó su primer gol con el Atlético Mineiro ante Sao Paulo. Atlético Mineiro sumó 8 puntos en siete fechas tras la victoria 1-0 en el Brasileirao.

sumó 8 puntos en siete fechas tras la victoria 1-0 en el Brasileirao. Román integrará la selección chilena para los partidos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

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