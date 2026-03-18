Ocupando el puesto 18° de La Liga, con 26 puntos, el Elche de España está en zona directa de descenso. Por eso, Lucas Cepeda vive un complejo momento en el equipo tras su llegada a inicio de año.

Fue ahí que el propietario del club habló y fuerte. Conocido también por ser dueño de O’Higgins, Christian Bragarnik fue consultado sobre el futuro del jugador chileno en caso que el club baje de categoría.

“Le he dicho a los jugadores que si no se da el objetivo, después viene lo segundo. Tenemos contratos y si un jugador sintiera que no quiere estar, tendrá que ser valorizado por el club”, aseguró.

El mensaje directo a Cepeda si quiere partir

Christian Bragarnik siguió desclasificando el complejo panorama de Elche en zona de descenso. Ahí apeló a la situación de Lucas Cepeda si el equipo desciende, donde le tiró la pelota al jugador y su agente.

“Tendrá que cumplir su contrato y hacerse cargo de su responsabilidad. No solo Lucas, también hay muchos de jerarquía que tienen contrato y que deben hacerse responsables tanto en el éxito como en el fracaso”, advirtió el jefe en Elche.

Publicidad

Publicidad

Es más, Bragarnik puso de ejemplo el caso concreto en que el jugador quiera irse si no quiere jugar en la Segunda División española, ya que “si no quiere quedarse, su agente tendrá que traer algo superior. Nosotros lo contratamos para un proyecto a mediano y largo plazo”.

ver también “Me escribió para…”: dueño de O’Higgins sale al paso tras culebrón de Gallardo en River

Eso sí, el equipo seguirá buscando su opción de escapar de la zona roja, donde está a dos puntos de la salvación. Este sábado a las 10 de la mañana en Chile, Elche recibirá al Mallorca, en partida vital para Lucas Cepeda.