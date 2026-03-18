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Fútbol Internacional

Bragarnik le avisa a Lucas Cepeda si Elche desciende: “Hacerse cargo de su responsabilidad”

El propietario del club español se las cantó clarita al chileno, en medio de la mala campaña que tiene al equipo en zona roja. Este sábado juegan ante rival directo.

Por Nelson Martinez

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El propietario del equipo español le puso tarea a sus jugadores.
© Instagram.El propietario del equipo español le puso tarea a sus jugadores.

Ocupando el puesto 18° de La Liga, con 26 puntos, el Elche de España está en zona directa de descenso. Por eso, Lucas Cepeda vive un complejo momento en el equipo tras su llegada a inicio de año.

Fue ahí que el propietario del club habló y fuerte. Conocido también por ser dueño de O’Higgins, Christian Bragarnik fue consultado sobre el futuro del jugador chileno en caso que el club baje de categoría.

“Le he dicho a los jugadores que si no se da el objetivo, después viene lo segundo. Tenemos contratos y si un jugador sintiera que no quiere estar, tendrá que ser valorizado por el club”, aseguró.

El mensaje directo a Cepeda si quiere partir

Christian Bragarnik siguió desclasificando el complejo panorama de Elche en zona de descenso. Ahí apeló a la situación de Lucas Cepeda si el equipo desciende, donde le tiró la pelota al jugador y su agente.

Tendrá que cumplir su contrato y hacerse cargo de su responsabilidad. No solo Lucas, también hay muchos de jerarquía que tienen contrato y que deben hacerse responsables tanto en el éxito como en el fracaso”, advirtió el jefe en Elche.

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Es más, Bragarnik puso de ejemplo el caso concreto en que el jugador quiera irse si no quiere jugar en la Segunda División española, ya que “si no quiere quedarse, su agente tendrá que traer algo superior. Nosotros lo contratamos para un proyecto a mediano y largo plazo”.

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Eso sí, el equipo seguirá buscando su opción de escapar de la zona roja, donde está a dos puntos de la salvación. Este sábado a las 10 de la mañana en Chile, Elche recibirá al Mallorca, en partida vital para Lucas Cepeda.

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