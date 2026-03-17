Mientras Lucas Cepeda lucha por despegar con el Elche en España, su relación sentimental va viento en popa. Junto a Steffi Elizondo se han dejando ver en románticas postales y videos en sus redes sociales.

El ex jugador de Colo Colo y la empresaria iniciaron su noviazgo el año pasado, donde la mujer también ha hecho noticia por su negocia. Es que la influencer es la dueña de Miami Oulet, conocida marca de ropa y accesorios.

Pese a sufrir un terrible incendio en sus inmediaciones, Elizondo y su proyecto han salido adelante y hoy dieron un gran paso: serán parte de popular equipo del fútbol chileno liderado por Esteban Paredes.

Así anunciaron el arribo de la marca

Miami Oulet, empresa liderada por Steffi Elizondo y que hasta tuvo anuncios de Lucas Cepeda en su promoción, aterriza en el fútbol chileno. La marca es parte ahora del club Santiago Morning, el cual dirige otro ex albo: Esteban Paredes, DT del club.

“El 2026 ya está en marcha y nada de esto sería posible sin los que juegan de nuestro lado fuera de la cancha. Queremos darles las gracias a los sponsors que renuevan su confianza y a las marcas que se suman hoy a la familia”, anunció el club.

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La mujer siempre ha dado actualizaciones de su ascendente proyecto en redes sociales y el arribo a Santiago Morning significa un gran paso en él. Por ahora, sigue en España junto a su pareja.

En lo deportivo, Lucas Cepeda y el Elche buscan salir de la zona roja de descenso en La Liga. El equipo figura en el puesto 18°, con 26 unidades y a dos de la salvación y este sábado recibirán a Mallorca, en dulo clave para despegar.

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