Remezón al corazón de Lucas Cepeda en medio de su campaña en Colo Colo. Es que el delantero albo dio que hablar en redes sociales al mostrar su nuevo romance con Steffi Elizondo.

La empresaria e influencer viene de un quiebre con Jere Klein, el artista urbano detenido y formalizado al ser encontrado conduciendo bajo el efecto de drogas. La mujer ahora vive una nueva historia mostrándose feliz con el ariete del Cacique.

Y no es nueva su aventura como amante del fútbol, ya que cuando figuraba como pareja de Jere Klein también se paseó por el mundo viendo a grandes cracks. Uno de ellos su gran ídolo: Cristiano Ronaldo.

Su amor por Cristiano Ronaldo y Lucas Cepeda

Steffi Elizondo luce orgullosa en sus redes sociales sus viajes por Europa viendo el accionar su gran amor futbolístico, Cristiano Ronaldo. La actual pareja de Lucas Cepeda siempre siguió de cerca la acción de CR7.

“Ya estamos en el estadio, fue un sueño para mí ver a Cristiano Ronaldo jugando, además que metió un gol, estoy feliz después de viajar dos horas y media”, dijo.

Actualmente la influencer vive una historia de amor con Lucas Cepeda, a quien elogió en reciente entrevista en LUN. Ahí, aseguró que el jugador de Colo Colo “me escribía por Instagram, pero la verdad es que yo no estaba dispuesta a conocer a nadie, ya que venía saliendo de una relación“.

“Soy colocolina y ahora mucho más fanática. Siempre me invitaba al estadio a verlo, pero solo lo veía como público, no nos juntábamos después ni nada. Fui a muchos partidos así. A mí me encanta el fútbol”, cerró.