El amor tocó la puerta de Lucas Cepeda, una de las grandes figuras de Colo Colo, quien a través de sus redes sociales compartió románticas postales con su pareja, la influencer y empresaria, Steffy Elizondo.

“Tú me dejas brillar…”, escribió la influencer en el registro en donde aparece con el goleador de los albos. La imagen rápidamente acumuló cientos de Me Gusta en la red social y de comentarios felicitando a la pareja.

En sus redes, Steffi suma más de 126 mil seguidores en Instagram y también es la dueña de la tienda Miami Outlet. El año pasado sonó con fuerza en los medios tras revelarse su relación con el cantante urbano Jere Klein.

El presente de Lucas Cepeda en Colo Colo

El año aún no termina y ya comienza a planificarse el plantel con el que los albos enfrentarán la temporada 2026, donde se podrían producir grandes salidas, siendo una de ellas sería la de Cepeda, quien durante el último Mercado de Pases levantó el interés de distintos clubes fuera de Chile, sin embargo, nada se concretó.

Lucas Cepeda debe definir su futuro en Colo Colo /Photosport

Para este mercado también se espera que distintos clubes vayan por el fichaje del jugador debido a su rendimiento con Colo Colo y con la Roja.

En conversación con TNT Sports hace algunas semanas, el jugador se refirió a su futuro con el Cacique, donde señaló: “No es por ser un jugador arrogante ni nada, pero creo que he demostrado que puedo dar el salto e ir a medirme afuera”.

“Creo que siempre tienes que ir dando pasos y creo que tengo que dar ese paso para ver de qué estoy hecho como jugador”.

Asimismo, fue consultado sobre las ligas a las que le gustaría llegar si es que deja Colo Colo. “Yo saliendo de aquí es lindo donde vaya para mostrar tu juego y que te vean de otros países y de otra manera”.