La selección chilena consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Perú. Un encuentro en el que el elenco dirigido por Nicolás Córdova mostró carácter, al dar vuelta el marcador con un jugador menos tras la expulsión a Iván Romás.

Sin embargo, no fue el defensa formado en Palestino el blanco de las críticas. Los hinchas apuntaron a Marcelino Núñez, por su juego intrascendente, lo que fue ratificado por el ex seleccionado nacional Jorge Contreras.

El Coke, en charla con Redgol, indicó que el partido del jugador del Ipswich no fue bueno. “El tema del famoso proceso de madurez que hablamos siempre no lo ha logrado alcanzar”, fue lo primero que señala.

“No ha sacado provecho de sus buenas cualidades, ahí es donde queda al debe, pues se espera demasiado de él. Nos aparecen goles en su equipo, pero después en lo que es la competencia en sí con la camiseta de la selección, no ha podido dar lo que se necesita”.

Marcelino Núñez es criticado

Coke Contreras pone a Loyola como ejemplo para Marcelino

El Coke insiste en que Marcelino puede dar más en la selección chilena, pues su rendimiento opaco no se condice con sus características como jugador.

“Los jugadores son interesantes en Chile, pero deben empezar ya a marcar esa madurez de lo que se necesita a nivel de selección”, establece Contreras.

Luego nombra a un jugador a imitar. “Ya tiene que apurarse, debe ser más efectivo y no tan irregular, aparece a cuenta gotas. Mira Loyola, es una máquina jugando, que te cumple. Suazo lo mismo. A eso tienen que llegar Núñez”, dice.

Finalmente indica que “los técnicos tienen que sacarle eso que le está faltando, está en un proceso de definirse como jugador por lo que uno ve, pero no termina de hacerlo”.

