Un hecho muy curioso se dio en la zona mixta del duelo que la selección chilena jugó contra Perú. Esto pues Ignacio Saavedra, jugador del Sochi de Rusia, respondió en ese idioma a la televisión local.

El traductor que estaba acompañando lo felicitó por su desplante. “Está hablando muy bien”, indicó por la lengua que es bastante difícil de aprender para los latinos y que Saavedra, con casi dos años en Rusia, maneja de buena manera.

El jugador formado en Universidad Católica se tomó con humor el momento cuando la prensa chilena lo abordó. “Ahora es más fácil, pero sí respondo bien en ruso”, aseguró en charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

La felicidad de Nacho Saavedra

Ignacio Saavedra maniestó su felicidad por el triunfo obtenido ante Perú. “Fue un partido difícil, lo estábamos sosteniendo bien el partido y se complicó un poco por el penal, pero tenemos ganas de dar vuelta estas situaciones“, estableció.

Dijo que “eso es importante para nosotros. Hubo buena lectura de jugadores y del cuerpo técnico, en el camarín el profe Nico nos dice algo del córner y así sale el primer gol, además de cómo presionar. Fue un buen mix de jugadores y el cuerpo técnico”.

También señaló que le gustó mucho que vieran en el cuerpo técnico de la Roja la manera en que él está trabajando en Rusia, un fútbol que se sigue poco en Chile.

“Fue emocionante jugar acá, desde que supe que se jugaba pensaba en estar acá, para ganarme un puesto en la nómina“, confesó.

Sostiene que en la Roja hubo buena aceptación a lo que se desarrolla en Sochi. “A todos les gustó la ciudad, el complejo donde entreno, el estadio. Fue bueno que vieran que acá todo es muy profesional”, sentenció el Nacho.