Gabriel Suazo se está convirtiendo en un líder natural en la selección chilena. Así lo deja demostrado con su calidad en la cancha y también por la manera de comportarse en el camarín.

Una muestra de eso ocurrió en Rusia. Sin que nadie le preguntara, aprovechó los micrófonos de la prensa nacional para darle un apoyo a Iván Román, que a sus 19 años tuvo un error que costó caro pues fue penal para Perú y expulsión para el joven defensor.

El apoyo de Suazo a Iván Román

Se le consultó por la actitud de Chile en el segundo tiempo y antes de responder eso, habló de su compañero en la Roja.

“Por la expulsión de Iván sinceramente no pasa nada, es un tremendo jugador. Se equivocó en el control haciendo lo que nosotros trabajamos, que es intentar encontrar el tercer hombre, encontrar una salida clara desde atrás”, manifestó en charla con el enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Luego indicó lo que pasó en el vestuario. “Nadie le dijo nada a Iván, simplemente lo apoyamos. Nadie se quiere equivocar”, fue lo que señaló el lateral izquierdo del Sevilla.

Finalmente indicó públicamente que la Roja le envía “todo el apoyo a él, es un tremendo jugador y estamos felices por lo que está haciendo”.

Iván Román podrá tener una revancha muy rápido este fin de semana, cuando juegue su club Atlético Mineiro juegue la final de Copa Sudamericana ante Lanús, en Paraguay.

Habrá que ver si el DT Jorge Sampaoli lo considera para ese duelo, entendiendo que recién volverá un par de días antes de este encuentro a entrenar con sus compañeros.

