La demostración de madurez de Iván Román tras el triunfazo de la Roja en Rusia: “Es importante para…”

Un triunfo importante sumó la selección chilena este sábado, porque le ganó como visitante a Rusia en Sochi, en pleito internacional en el marco de la Fecha FIFA de noviembre.

El equipo nacional, que dirige interinamente Nicolás Córdova, dio la sorpresa en el balneario ruso y se impuso por un claro 2-0, gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Uno de las novedades en la formación titular de Chile fue el defensor Iván Román, de gran cometido y que a sus cortos 19 años se empieza a ganar un puesto en el equipo nacional.

ver también Nicolás Córdova confirma cuándo llega el nuevo entrenador de la Roja: “Dejarle al técnico…”

Iván Román valora la victoria de la Roja

Una de las grandes virtudes de Román es su madurez a pesar de su corta edad, lo cual quedó demostrado tras el partido en Sochi.

El jugador de Atlético Mineiro habló con el enviado especial a Rusia Eugenio Salinas (Kenotrotamundos Skechers Futbol) y dejó en claro la razón de la importancia del triunfo ante los europeos.

Iván Román fue titular en Chile ante Rusia. Foto: Sipa/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Fue un partido muy duro, Rusia era un rival muy difícil, que tenía su idea clara, jugaba muy bien, pero supimos sacar adelante, fuimos concretos en las ocasiones que tuvimos y pudimos ganar este partido, que es importante para que este nuevo grupo, los nuevos jugadores que estamos en la Selección empecemos a tener más confianza“, señaló Iván Román.

La selección chilena cerrará su gira por Rusia este martes, cuando se mida con Perú que viene de igualar 1-1 ante los locales.

ver también Ex seleccionado dice lo que pocos se atreven sobre el rendimiento de Iván Román: “Hace rato…”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

Publicidad