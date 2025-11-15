Ex seleccionado dice lo que pocos se atreven sobre el rendimiento de Iván Román: “Hace rato…”

Qué lindo es ganar. La selección chilena volvió a los abrazos en calidad de visita, porque le ganó a Rusia en un amistoso internacional jugado en Sochi.

La Roja, con el interino Nicolás Córdova a la cabeza, sumó una clara victoria ante los europeos por 2-0, gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

Una de las novedades del equipo chileno fue la presencia del defensor Iván Román, quien de a poco empieza a tomar confianza y quiere ser un fijo en la zaga nacional.

Marcos González alaba el nivel de Iván Román en la Roja

Para analiza el rendimiento de Iván Román en RedGol nos pusimos en contacto con el ex defensor y seleccionado nacional Marcos González, quien aprobó la presencia del jugador de Atlético Mineiro desde el primero minuto.

“Román hace rato tendría que haber jugado. Hacían jugar a otros con los que no pasaba nada y Román estaba fuera. Cuando no le hacen caso al rendimiento de un jugador que está validado por lo hecho en Primera División, por lo hecho a nivel internacional e insisten en poner a otros jugadores que en realidad no están para la Selección, cuesta conseguir resultados”, dijo el Lobo del Aire.

Sin embargo, Marcos González pide calma, debido a que piensa que no hay que volverse locos por la victoria conseguida ante los rusos.

“No podemos tampoco olvidarnos de que es una selección que no es lo que nosotros acostumbramos a enfrentar, no es sudamericana, no es un Paraguay, un Uruguay, entonces tampoco podemos volvernos locos“, explicó.

“Son resultados que son buenos para la moral, pero en lo deportivo nuestra real competencia es acá en Sudamérica. Entonces está bien. Un amistoso se ganó que es muy bueno, sacamos buenas conclusiones, vemos y confirmamos los niveles como de un Iván Román, que todos sabemos que hace años viene jugando bien, y ya esa es la conclusión, pero luego cuál es el trabajo que vamos a hacer porque nuestra competencia es con sudamericanos”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.