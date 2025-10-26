Marcos González es un hombre que sabe de Clásicos Universitarios. El ex defensor nacional defendió la camiseta de la Universidad de Chile en dos etapas, consiguiendo entre otros títulos la Copa Sudamericana 2011, y antes de eso, entre 2008 y 2010, defendió la camiseta cruzada, donde sumó además el título de Primera División. Por ello, su palabra es fundamental a la hora de analizar este partido y la victoria de la Universidad Católica por la cuenta mínima sobre la U.

Ante esto, el también hoy comentarista conversó en exclusiva con RedGol y apuntó con todo contra la ANFP por programar el Clásico Universitario en una semana de alta carga de partidos para los azules.

Marcos González apunta contra la ANFP por no suspender el Clásico:

Al respecto, el ex seleccionadoseñaló que la Universidad de Chile se veía en la necesidad de alternar once para este encuentro, debido a la alta cantidad de partidos jugados. Sin embargo, indicó que las ganas de ganar un duelo tan importante como el Clásico, podría haberle pasado la cuenta a Gustavo Álvarez y al plantel:

“Los partidos muy cerca unos de otros partidos te obligan si o si a alternar, o sea, no había porque jugar o repetir el once titular, jugar con equipo cansado, quizás arriesgando lesiones, pero bueno, cuando tienes un plantel por ahí que quieren jugar y además un partido determinante como un clásico, te pasa la cuenta” señaló.

Tras ello,Lobo del aire apuntó con todo contra el ente rector del fútbol chileno por su programación, criticando que a pesar de las gestiones de Azul Azul, se decidiera jugar este encuentro de igual manera, indicando: “ Había que suspender (…) se trata de ser coherente con el fútbol nacional, o sea, como la ANFP obligas a jugar un clásico a menos de setenta y dos horas, porque la U jugó a las siete, el partido termina a las nueve de la noche y ahora le ponen el partido a mediodía, entonces, por último, córrelo antes o después, pero ponle una fecha en la cual el equipo alcanza a recuperar” señaló.

Finalmente, Marcos González lamentó la lesión de Lucas Assadi, señalando que es uno de los mejores jugadores que tiene la U y que si no se alcanza a recuperar será una baja sensible para el equipo, lo que podría haberse evitado si la ANFP hubiese sido “un poco más criterioso al momento de planificar.

