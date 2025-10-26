Sufre U. de Chile: Lucas Assadi sale lesionado del clásico universitario

U. de Chile recibió un doble golpe en el clásico universitario. Durante la derrota contra U. Católica en el Claro Arena, Lucas Assadi sufrió con molestias físicas y encendió todas las alarmas de cara a la revancha contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

En Las Condes, los azules cayeron por la cuenta mínima. Pese a que la expulsión de Gary Medel a los 50′ facilitaba las cosas para U. de Chile, los cruzados encontraron el gol a los 72′ gracias a Alfred Canales.

La peor noticia de todas llegaría unos minutos después. A los 79′, Lucas Assadi se esforzó por entrar al área por el sector izquierdo y terminó complicado. De inmediato, el 10 azul levantó la mano para alertar al banco de U. de Chile, donde confirmó que no podía continuar en la cancha.

Ante el anuncio, Nicolás Guerra se preparó por ingresar. Lucas Assadi se retiró del campo de juego con evidente frustración. En la banca, la atención inmediatamente se posó sobre él, donde se le aplicó hielo en el posterior. “Se quiere morir”, ilustró Gonzalo Fouillouix en TNT Sports.

Lucas Assadi enciende todas las alarmas en U. de Chile

Habrá que ver cómo evoluciona la situación de Lucas Assadi y si puede llegar al partido contra Lanús por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana, a disputarse este jueves 30 de octubre en Argentina. Seguramente, este lunes habrá mayores novedades sobre su estado.

Otro jugador que deberá ser evaluado es Marcelo Díaz, quien fue reemplazado a los 77′, también necesitó hielo por una molestia en una pierna.