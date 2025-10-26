Universidad Católica se quedó con un triunfazo ante Universidad de Chile, todo gracias a un gol de otro partido de Alfred Canales. Los Cruzados celebraron en el Claro Arena.

Los dirigidos por Daniel Garnero, al igual que los Azules, necesitaban quedarse con la victoria en Las Condes para dar un paso gigante hacia la clasificación a la Copa Libertadores. Cuando más complicado estaba el panorama, apareció el héroe menos esperado.

El golazo de Alfred Canales

Mucho se habló de si se debía jugar o no el Clásico Universitario, pero pese a la intención de la U de suspenderlo, el partido se disputó igual. Gustavo Álvarez comenzó con algunos jugadores alternativos y la UC, fue superior desde el inicio.

Pese al mayor dominio de U. Católica, en el segundo tiempo hubo una acción que parecía que iba a cambiar todo. En el 53′, tras revisión del VAR, Gary Medel fue expulsado tras una fuerte infracción sobre Lucas Di Yorio. Por esta razón, U. de Chile se fue con todo en ataque.

ver también ¡Durísima! La falta por la que Gary Medel fue expulsado en el clásico universitario

Parecía que el partido se inclinaba hacia el Romántico Viajero, pero no fue así. En el 72′, con un jugador menos, los Cruzados realizaron un ataque rápido. Eduard Bello cedió en la media luna para Alfred Canales y este evadió la marca de Matías Zaldivia, sacando un derechazo inatajable para Gabriel Castellón. Golazo.

De esta manera, Canales se terminó convirtiendo en el héroe inesperado de los dirigidos por Daniel Garnero. El volante había comenzado en la banca, pero a los 24 minutos debió ingresar a la cancha tras la lesión de Cristián Cuevas.

Con la victoria 1-0, Universidad Católica se mantuvo en el segundo lugar con 48 puntos, sacando ventaja para quedarse con el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. Universidad de Chile por su parte, se estancó en 42 puntos y en el 5° puesto, aunque todavía tienen un duelo pendiente ante Everton.