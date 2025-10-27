Una nueva “final” se juega Colo Colo en su mediocre objetivo de al menos clasificar a la Copa Sudamericana, porque este lunes le tiene que ganar sí o sí a Deportes Limache.

Los albos están en el octavo lugar de la tabla de posiciones con apenas 34 puntos, muy lejos de Cobresal que está en la séptima plaza con 41 unidades.

La victoria para el equipo de Fernando Ortiz es imperiosa, en un partido que tendrá como gran novedad que el Cacique vuelve a jugar de local en el estadio Nacional.

ver también Otra vez: Fernando Ortiz deja fuera a Esteban Pavez del duelo de Colo Colo vs Limache

La idea de Esteban Pavez tras “desaparecer” de Colo Colo

La gran decisión que tomó el Tano Ortiz desde su llegada a Colo Colo es prescindir del volante Esteban Pavez, a quien por segundo partido consecutivo ni lo citó.

El ahora ex capitán colocolino no estuvo ni en la banca contra Coquimbo Unido la semana pasada, situación que se repite este lunes frente a Deportes Limache.

Pavez tiene contrato con Blanco y Negro hasta el 31 de diciembre de 2026, sin embargo, dada las condiciones actuales en las que se encuentra, no sería descabellado que parta a final de 2025.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez no es considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Javier Vergara/Photosport

La idea del ex seleccionado nacional es tener una última chance para jugar en el extranjero, porque el deseo del jugador, si es que no va a ser tenido en cuenta en Colo Colo, es probar a sus 35 años en una liga de experimentados, como lo es la MLS.

Por ahora, Esteban Pavez se tiene que conformar con ver los partidos de los albos desde la tribuna, mientras junto a su entorno analizan su futuro, con Estados Unidos como gran deseo.

Publicidad

Publicidad

ver también Con una sorpresa en la delantera: la formación de Colo Colo vs Deportes Limache

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el estadio Nacional.