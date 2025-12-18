El terrible asesinato de Mario Pineida sacude a Ecuador y Latinoamérica. El futbolista de Barcelona de Guayaquil, excompañero de un actual jugador de U. de Chile, sufrió un atentado en plena luz del día.

En redes sociales, el club informó que “con profundo pesar, ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra“.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista“, sumaron.

En Ecuador, la prensa reveló que Mario Pineida fue asesinado mientras compraba en una carnicería junto a su pareja, también fallecida, y su madre. “Se puede decir que fue un ataque dirigido“, señalan los primeros informes.

Jugador de U. de Chile lamenta la muerte de excompañero asesinado en Ecuador

En el fútbol chileno, Nicolás Ramírez, excompañero en el Barcelona de Guayaquil, se manifestó por la muerte de Mario Pineida. “Descansa en paz, Marito“, publicó el zaguero en redes sociales, donde compartió una imagen del futbolista en blanco y negro.

Ambos compartieron camarín durante la primera parte de la temporada 2024, lo que explica la reacción del jugador de U. de Chile. Pineida había debutado en 2010 en Independiente del Valle y también vistió las camisetas de Fluminense y El Nacional. Barcelona fue su último club.

