La teleserie del mercado entre Universidad de Chile y Gustavo Álvarez llega a su final y ambas partes acordaron los términos para decir adiós. El técnico argentino se va de La Cisterna.

Desde que terminó la Liga de Primera 2025, los Azules se sentaron a negociar con su entrenador para poder finalizar su relación laboral. Si bien Álvarez tenía contrato hasta fines del 2026, manifestó públicamente su intención de no seguir trabajando en el CDA.

El acuerdo entre Álvarez y U. de Chile

Claro que el salir para Gustavo Álvarez no era nada fácil. La cláusula para romper su contrato era de 1,2 millones de dólares. Sin ningún club interesado por ahora, el técnico debía ser el encargado de pagar la “compensación” y la cifra original era inalcanzable para el argentino.

Para Universidad de Chile tampoco era una gracia tener a Álvarez como rehén. Los Azules necesitan conseguir prontamente a su nuevo entrenador y así, meterse en el mercado a conseguir refuerzos. Por esta razón, ambas partes buscaban una solución.

Y finalmente, salió humo azul desde el CDA. Según el periodista de DSports, Marco Escobar, lograron un acuerdo para separar sus caminos de forma oficial y así, sellar el adiós definitivo de Gustavo Álvarez desde el Romántico Viajero.

“Mutuo acuerdo, la U quedará con dinero y se pagará en cuotas. Así sale Gustavo Álvarez”, indicó Escobar a través de la red social X. Si bien no se detallaron los montos, se estableció que el entrenador deberá pagar al club para poder irse.

Gustavo Álvarez arribó a Universidad de Chile en el 2024 y sus grandes hitos en el club fueron ganar la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Además, hizo que el Bulla celebrara ante Colo Colo en el Estadio Monumental después de 22 años. Su gran deuda, fue no obtener el torneo nacional.