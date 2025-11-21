Universidad de Chile enfrentará un importantísimo partido este fin de semana, cuando deba visitar a O’Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en Rancagua.

Los azules saben que el duelo es fundamental para el objetivo del Chile 2 en la Copa Libertadores, por lo que el que gane seguirá luchando por el cupo con Universidad Católica.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez tuvo que ver su formación titular, teniendo en cuenta de que tiene dos bajas obligadas para el partido: Lucas Assadi y Franco Calderón.

Es por el defensa que tuvo que tomar una importante decisión, abriendo la puerta de la titularidad a un cuestionado jugador de la U, que ha estado en la crítica en toda la temporada: Nicolás Ramírez.

Gustavo Álvarez confirmó a Nicolás Ramírez como titular en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Nicolás Ramírez será titular contra O’Higgins

Fue el propio técnico Gustavo Álvarez quien confirmó uno de los más importantes cambios que tendrá la formación de Universidad de Chile, para el partido ante O’Higgins.

En ese sentido, ante la ausencia de Franco Calderón, el técnico argentino confirmó que en su lugar ingresará Nicolás Ramírez, pese a las críticas que ha tenido en la temporada.

“Mi punto de vista es que sí ha funcionado, los jugadores tienen mejores partidos que otros. Los pocos minutos fueron por mi inclinación de poner jugadores con otra características, en lugar de tres centrales jugar con dos, pero Nico en promedio lo hizo bien. No es una preocupación para mi, Nico va a jugar”, explicó.

Revisa sus declaraciones:

