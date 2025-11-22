Claudio Borghi es una figura muy respetada en el fútbol argentino y por esta razón, fue llamado desde su país para pedirle referencias de un jugador de Universidad de Chile.

El Romántico Viajero vive un momento de muchas definiciones. Desde las proyecciones del club en caso de clasificar a la Copa Libertadores o Sudamericana, hasta la continuidad de los integrantes del plantel incluyendo al entrenador Gustavo Álvarez.

El jugador que recomendó Claudio Borghi

Claudio Borghi, quien fue campeón del mundo como jugador y tetracampeón como DT de Colo Colo, hoy es comentarista deportivo en ESPN y en ese rol, soltó una papita de aquellas.

“No es mi trabajo dar noticias, porque no soy periodista, pero a Nico Guerra lo están viendo de Argentina“, indicó el Bichi. El delantero de Universidad de Chile finaliza contrato con el Bulla y quedaría con el pase en su poder. A Borghi le preguntaron por el atacante desde su país y no dudó en su análisis.

“Quiero que sepan los jugadores, yo no lo conozco personalmente a Guerra, pero tengo buenas referencias y me gusta como juega. A veces los técnicos que los piden a los técnicos, llaman por teléfono a los que vivimos acá y preguntan ‘¿qué sabes de Nico Guerra?’. Yo las mejores referencias, no tengo malas referencias para dar“, explicó Borghi.

Guerra finaliza contrato con la U y se podría ir libre al fútbol argentino. Imagen: Photosport

Si bien Nicolás Guerra no es un fijo para Gustavo Álvarez, se ha transformado en una alternativa importante para el DT. En el 2025 suma 37 partidos, con 6 goles y 6 asistencias. La U tendrá que apurarse si quieren sellar su renovación.

“Yo no tengo vínculo con Guerra, pero sí con el técnico que lo pretende, pero uno tiene que decir ‘no te lo lleves’ o ‘sí, maravilloso’. Dije que es un chico que hace goles, es un nueve y medio, no es un nueve de área, puede hacerlo, pero no es su especialidad, luchador, no es un chico egoísta ante el arco, si puede darte el pase, lo hace“, cerró Bichi Borghi, sin revelar el club interesado.