Universidad de Chile se prepara para disputar sus últimos tres encuentros de la Liga de Primera 2025, antes de terminar la temporada y comenzar a tomar importantes decisiones con su plantel.

En ese sentido, se da como un hecho el que Nicolás Guerra no siga en el club, luego de que termina contrato con los azules y su interés a los 26 años es intentar dar un salto al extranjero.

Una dolorosa salida para el formado en el Centro Deportivo Azul, donde fue Gonzalo Jara quien asegura que el jugador debe poner en la balanza lo que quiere para su futuro.

En ese sentido, puso como ejemplo a Eduardo Vargas, quien terminó firmando contrato en el club que lo quería, más allá de que su corazón le decía otra cosa para el futuro.

La salida de Nico Guerra hace recordar lo que pasó con Eduardo Vargas. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué pasa con Nicolás Guerra en la U?

Fue en el programa “Pelota Parada” donde Gonzalo Jara analizó la salida de Nicolás Guerra de Universidad de Chile, donde asegura que siempre es importante preguntar qué quiere para su futuro.

“Yo creo que depende de lo que quiere el jugador. Si es sumar minutos, pero también qué va a pelear la U, todavía no está clasificada a ninguna copa, pese a que quieren ir por el Chile 2. Nico guerra es un jugador necesario y que da mucho, una funcionalidad distinta a todos lo otros delanteros, pero no sé si se quiere quedar porque todos quieren jugar”, explicó el defensor que fue campeón con la U.

En ese sentido puso como ejemplo lo que pasó con Eduardo Vargas cuando se daba por segura su llegada, donde el jugador terminó en el equipo que verdaderamente quería contar con sus servicios, más allá de cómo le ha ido.

“Uno tiene que irse a donde lo quieran, Eduardo Vargas se fue a Audax porque Audax lo quiso. Si el momento de su llegada a la U no era en ese momento, uno tiene que ir donde a uno lo quieran, donde el entrenador lo convenza. Hay que ver dónde quiere seguir su carrera, porque Nico tiene 26 quizás y quiere salir a dar un salto, partir al extranjero, estar dos o tres años y luego volver”, cerró.

