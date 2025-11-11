Universidad de Chile comienza a mover la chimenea con los primeros refuerzos para el mercado de fichajes. Pero como hay algunos que suenan pare llegar, hay otros que también pueden partir.

Uno de los jugadores que está en la lista de salidas de la U puede generar un fuerte golpe, teniendo en cuenta que ha tenido la confianza del técnico Gustavo Álvarez.

Se trata de Nicolás Guerra, el delantero formado en el Centro Deportivo Azul que termina contrato una vez que finalice el año, por lo que pueden ser sus últimos tres partidos con la camiseta bullanguera.

Así lo reveló también el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien cuenta que, pese a algunas conversaciones, el destino del delantero está lejos del camino de la U.

Nicolás Guerra termina contrato con U de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Revelan una de las primeras exigencias de Gustavo Álvarez para continuar en U de Chile

¿Qué pasa con Nicolás Guerra en U de Chile?

Fue en el programa “Pelota Parada” donde el periodista contó detalles de la situación de Nicolás Guerra, quien finaliza su contrato con la U al final de temporada, donde tiene una esperanza de dar un salto al fútbol extranjero.

Publicidad

Publicidad

“Han habido conversaciones, pero ninguna lo ha dejado satisfecho, más de una conversación con Nicolás Guerra y da la sensación de que el destino está escrito con la U, que tiene que ver con los últimos tres partidos para despedirse porque termina su vínculo”, explicó.

En ese sentido, destaca que hay otros nombres que también se sigue conversando, pero lo más relevante es el caso de Nico Guerra, donde optaría por girar el rumbo de su carrera.

“Lo mismo pasa con Ignacio Tapia e Ignacio Vásquez, este último que es un jugador que la U quiere retener por su potencial, pese a que este año no ha tenido suerte, pero hay conversaciones para buscar un acuerdo donde se espera una nueva oferta”, explica.

Publicidad

Publicidad

“Seguramente con algunos avanzaron, con otros como Aránguiz, que dice esperemos los últimos partidos partidos, mientras que otros han rechazado ofertas. Pero será importante saber cuál será el entrenador y hoy no está en los planes que se vaya Álvarez”, cerró.