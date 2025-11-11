Universidad de Chile trabaja en la renovación de su plantel para la temporada 2026, donde uno de los jugadores que más piden los hinchas es Charles Aránguiz.

El volante termina su contrato al final de la Liga de Primera 2025, por lo que, en el papel, le quedan tres partidos para finalizar el vínculo con la U, por lo que hay conversaciones que se han llevado adelante.

Si bien el Príncipe tiene las puertas abiertas para continuar, donde espera firmar un nuevo contrato una vez que termine el año, hay algunos que piden acelerar las gestiones.

Uno de ellos fue Gonzalo Jara, ex campeón con Universidad de Chile, quien habla de la importancia de tener a Aránguiz dentro del plantel para los grandes objetivos del próximo año.

¿En qué va la renovación de Charles Aránguiz en U de Chile?

Fue en el programa “Pelota Parada” donde Gonzalo Jara profundizó en la situación de Charles Aránguiz, donde destaca la importancia dentro y fuera de la cancha en el proyecto de Universidad de Chile.

“Sí es el jugador más importante, el referente futbolístico y desde lo que puede imponer dentro de un vestuario. No sé ahora, está mas grande, pero no era de los que hablaba mucho, pero te decía dos o tres cosas con una visión distinta con la que ve en el campo de juego, es cosas de ver cómo resuelve. Genera algo hasta con el hincha, teniendo a Marcelo Díaz, pero hay un apego importante”, explicó.

Por lo mismo, asegura que debe ser el jugador más importante para sentarse a renovar y negociar ampliar su contrato, donde es totalmente relevante para lo que le busca la U.

“Es lo que uno destaca y que, imagino, que la U lo agradece, que es un tipo de poca bulla, que no genera algo más allá de lo que pasa en la cancha. Hasta escucharlo declarar es extraño, algunos no le conocían ni la voz. Desde ese lugar le da tranquilidad al club”, profundizó.

