“Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”. Con esas palabras, Arturo Vidal dejó la grande en Colo Colo, apuntando a que nadie lo supera entre sus pares albos.

Es ahí donde el medio futbolístico salió al paso de las declaraciones del King, quien ha tenido un año lejos del impecable 2024 que coronó con un título. Al respecto, Gonzalo Jara no se guardó nada por la postura de su partner en la Generación Dorada.

“Yo entrenador lo voy a querer siempre a Arturo Vidal, que siga es porque tiene contrato, sucumbió como todos en lo individual, pero la crítica (del medio) va porque es él. Despues hay otra crítica al Vidal persona, nos guste o no”, partió diciendo.

Gonzalo Jara se las canta clarita a Vidal

Gonzalo Jara ocupó su espacio en el programa Pelota Parada, de TNT Sports, donde siguió analizando el caso Arturo Vidal. ¿Es el mejor? ¿Tiene el puesto asegurado? Jarita respondió con total sinceridad.

Vidal en su reciente suplencia en Colo Colo

“Va a depender de lo que el entrenador quiera, yo creo que sí o sí (Fernando) Ortiz lo quiere. Va a tener que convivir con que muchas veces no sea titular, nadie puede asegurarle la titularidad a nadie, menos a un Arturo Vidal”, disparó.

Pero no se quedó ahí, ya que el panelista de TNT Sports aplaudió la mano dura de Fernando Ortiz con los referentes del equipo. Ahí apuntó a que “tiene el carácter”.

“Creo que Ortiz lo quiere en su plantel (a Arturo Vidal), es un tipo que ha tomado decisiones con Vidal en el banco, lo mismo con Esteban Pavez“, cerró, en una polémica semana alba.