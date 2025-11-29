¡Imperdibles! Estos son los partidos de hoy sábado 29 noviembre y dónde ver EN VIVO

La acción en Chile regresa este sábado 29 de noviembre con la Liga de Primera, certamen que presenta duelos cruciales como Huachipato vs. U Católica al medioadía y el encuentro entre La Serena y Palestino al finalizar la tarde. Además, la Segunda División también tendrá sus propios partidos decisivos.
A nivel internacional, el foco está puesto en la gran Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, un encuentro que paraliza a todo el continente desde Perú.
ver también
Red Bull Batalla: Nueva Historia – Cuándo es, a qué hora y dónde ver el evento por los 20 años
En Europa y el resto de Sudamérica, seremos testigos de grandes duelos en La Liga, la Premier League, la Serie A Italiana, la Bundesliga y el choque estelar de la Francia Ligue 1 entre AS Monaco y PSG, entre otros. Revisa el detalle completo de todos los partidos, horarios y transmisiones, a continuación.
Partidos de hoy sábado 29 de noviembre y dónde ver
Liga de Primera
- 12:00 horas – Huachipato vs. CDU Católica. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
- 18:00 horas – La Serena vs. Palestino. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
Liga 2D
- 18:00 horas – Trasandino vs. Provincial Ovalle. Transmite La Liga 2D.
- 18:00 horas – Brujas de Salamanca vs. Provincial Osorno. Transmite La Liga 2D.
Final Copa Libertadores
- 17:00 horas – Palmeiras vs. CR Flamengo. Transmite Disney+ Premium, ChileVisión Web, Chilevisión YouTube, Pluto TV, ESPN Premium.
La Liga de España (1° división)
- 10:00 horas – Mallorca vs. Osasuna. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 12:15 horas – FC Barcelona vs. Alavés. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
- 14:30 horas – Levante vs. Athletic Club. Transmite Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – At. Madrid vs. Real Oviedo. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
Premier League
- 12:00 horas – Manchester City vs. Leeds Utd. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 12:00 horas – Sunderland vs. Bournemouth. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Brentford vs. Burnley. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Everton vs. Newcastle. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 17:00 horas – Tottenham vs. Fulham. Transmite Disney+ Premium.
Serie A Italia
- 11:00 horas – Genoa vs. Hellas Verona. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 11:00 horas – Parma vs. Udinese. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Juventus vs. Cagliari. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – AC Milan vs. Lazio. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
Bundesliga
- 11:30 horas – FC Bayern vs. St. Pauli. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 11:30 horas – Hoffenheim vs. Augsburg. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – Werder Bremen vs. FC Köln. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – 1. FC Union Berlin vs. Heidenheim. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium.
Francia Ligue 1
- 13:00 horas – AS Monaco vs. PSG. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 15:00 horas – Paris FC vs. Auxerre. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 17:05 horas – O. Marseille vs. Toulouse. Transmite Disney+ Premium, TV5MONDE.
Liga portuguesa
- 15:00 horas – CD Nacional vs. Benfica. Transmite GolTV Play, GolTV.
- 17:30 horas – Gil Vicente vs. Tondela. Transmite GolTV Play, GolTV.
Liga Pro Ecuador
- 16:00 horas – Técnico Universitario vs. Manta FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 16:00 horas – Vinotinto FC vs. Mushuc Runa. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 18:30 horas – U. Católica vs. Orense SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 21:00 horas – Libertad FC vs. Barcelona SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
MLS
- 20:00 horas – Inter Miami CF vs. New York City. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
- 23:00 horas – San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
Primera División Argentina
- 21:30 horas – Central Córdoba vs. Estudiantes LP. Transmite Disney+ Premium.
Liga Colombiana
- 19:30 horas – Deportes Tolima vs. Santa Fe. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 22:00 horas – Fortaleza vs. Bucaramanga. Transmite RCN Nuestra Tele.
Primera B Argentina
- 17:00 horas – Acassuso vs. Villa San Carlos. Transmite TyC Sports Internacional.
- 20:05 horas – Real Pilar vs. Flandria. Transmite TyC Sports Internacional.
Serie A Brasil
- 16:00 horas – Vitória vs. Mirassol. Transmite Fanatiz.
- 21:00 horas – Ceará vs. Cruzeiro. Transmite Fanatiz.
Superliga Turca
- 14:00 horas – Trabzonspor vs. konyaspor. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
LaLiga 2° división
- 10:00 horas – AD Ceuta vs. Burgos CF. Transmite Disney+ Premium.
- 12:15 horas – Cultural Leonesa vs. Granada CF. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – UD Almería vs. Huesca. Transmite DGO.
- 14:30 horas – Albacete vs. Deportivo. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Real Valladolid vs. Málaga. Transmite DGO.
2. Bundesliga
- 09:00 horas – Greuther Fürth vs. VfL Bochum. Transmite Disney+ Premium.
- 09:00 horas – Eintracht Braunschweig vs. Kaiserslautern. Transmite Disney+ Premium.
- 09:00 horas – Holstein Kiel vs. Hertha Berlin. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 horas – 1. FC Magdeburg vs. Nürnberg. Transmite Disney+ Premium.
3. Liga
- 10:00 horas – Duisburg vs. Alemannia Aachen. Transmite OneFootball PPV.
- 12:30 horas – Schweinfurt vs. Waldhof Mannheim. Transmite OneFootball PPV.
Regionalliga 4° División
- 10:00 horas – TSV Steinbach vs. TSG Balingen. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 horas – Bahlinger SC vs. TSV Schott Mainz. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 horas – FC Bayern Alzenau vs. Kickers Offenbach. Transmite OneFootball PPV.
- 10:00 horas – SGV Freiberg vs. FSV Frankfurt. Transmite OneFootball PPV.
Championship
- 09:30 horas – Stoke City vs. Hull City. Transmite Disney+ Premium.
- 09:30 horas – Leicester City vs. Sheffield United. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
- 12:00 horas – West Bromwich vs. Swansea City. Transmite Disney+ Premium.
Segunda Uruguay
- 20:30 horas – CA Atenas vs. Deportivo Maldonado. Transmite Disney+ Premium.
Serie B Italia
- 11:00 horas – Pescara vs. Padova. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Empoli vs. Bari. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Südtirol vs. Avellino. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Venezia FC vs. Mantova 1911. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – AC Reggiana vs. Frosinone. Transmite OneFootball PPV.
- 13:15 horas – Catanzaro vs. Virtus Entella. Transmite OneFootball PPV.
- 15:30 horas – Palermo SSD vs. Carrarese. Transmite OneFootball PPV.
Serie C Italia
- 10:30 horas – Picerno vs. Catania. Transmite OneFootball PPV.
- 13:30 horas – ASD Pineto vs. Ravenna FC. Transmite OneFootball PPV.