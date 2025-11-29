Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Agenda de partidos

¡Imperdibles! Estos son los partidos de hoy sábado 29 noviembre y dónde ver EN VIVO

Conoce todos los detalles de los partidos más importantes que se juegan en Chile y el mundo este sábado 29 de noviembre.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Conoce los partidos que se juegan esta jornada en Chile y el mundo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTConoce los partidos que se juegan esta jornada en Chile y el mundo.

La acción en Chile regresa este sábado 29 de noviembre con la Liga de Primera, certamen que presenta duelos cruciales como Huachipato vs. U Católica al medioadía y el encuentro entre La Serena y Palestino al finalizar la tarde. Además, la Segunda División también tendrá sus propios partidos decisivos.

A nivel internacional, el foco está puesto en la gran Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, un encuentro que paraliza a todo el continente desde Perú.

Red Bull Batalla: Nueva Historia – Cuándo es, a qué hora y dónde ver el evento por los 20 años

ver también

Red Bull Batalla: Nueva Historia – Cuándo es, a qué hora y dónde ver el evento por los 20 años

En Europa y el resto de Sudamérica, seremos testigos de grandes duelos en La Liga, la Premier League, la Serie A Italiana, la Bundesliga y el choque estelar de la Francia Ligue 1 entre AS Monaco y PSG, entre otros. Revisa el detalle completo de todos los partidos, horarios y transmisiones, a continuación.

Partidos de hoy sábado 29 de noviembre y dónde ver

Liga de Primera

  • 12:00 horas – Huachipato vs. CDU Católica. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
  • 18:00 horas – La Serena vs. Palestino. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.

Liga 2D

  • 18:00 horas – Trasandino vs. Provincial Ovalle. Transmite La Liga 2D.
  • 18:00 horas – Brujas de Salamanca vs. Provincial Osorno. Transmite La Liga 2D.

Final Copa Libertadores

  • 17:00 horas – Palmeiras vs. CR Flamengo. Transmite Disney+ Premium, ChileVisión Web, Chilevisión YouTube, Pluto TV, ESPN Premium.
Publicidad

La Liga de España (1° división)

  • 10:00 horas – Mallorca vs. Osasuna. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 12:15 horas – FC Barcelona vs. Alavés. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
  • 14:30 horas – Levante vs. Athletic Club. Transmite Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.
  • 17:00 horas – At. Madrid vs. Real Oviedo. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).

Premier League

  • 12:00 horas – Manchester City vs. Leeds Utd. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
  • 12:00 horas – Sunderland vs. Bournemouth. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Brentford vs. Burnley. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Everton vs. Newcastle. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 17:00 horas – Tottenham vs. Fulham. Transmite Disney+ Premium.

Serie A Italia

  • 11:00 horas – Genoa vs. Hellas Verona. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
  • 11:00 horas – Parma vs. Udinese. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:00 horas – Juventus vs. Cagliari. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – AC Milan vs. Lazio. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
Publicidad

Bundesliga

  • 11:30 horas – FC Bayern vs. St. Pauli. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • 11:30 horas – Hoffenheim vs. Augsburg. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – Werder Bremen vs. FC Köln. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – 1. FC Union Berlin vs. Heidenheim. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium.

Francia Ligue 1

  • 13:00 horas – AS Monaco vs. PSG. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
  • 15:00 horas – Paris FC vs. Auxerre. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
  • 17:05 horas – O. Marseille vs. Toulouse. Transmite Disney+ Premium, TV5MONDE.

Liga portuguesa

  • 15:00 horas – CD Nacional vs. Benfica. Transmite GolTV Play, GolTV.
  • 17:30 horas – Gil Vicente vs. Tondela. Transmite GolTV Play, GolTV.
Publicidad

Liga Pro Ecuador

  • 16:00 horas – Técnico Universitario vs. Manta FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 16:00 horas – Vinotinto FC vs. Mushuc Runa. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 18:30 horas – U. Católica vs. Orense SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 21:00 horas – Libertad FC vs. Barcelona SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.

MLS

  • 20:00 horas – Inter Miami CF vs. New York City. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
  • 23:00 horas – San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).

Primera División Argentina

  • 21:30 horas – Central Córdoba vs. Estudiantes LP. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

Liga Colombiana

  • 19:30 horas – Deportes Tolima vs. Santa Fe. Transmite RCN Nuestra Tele.
  • 22:00 horas – Fortaleza vs. Bucaramanga. Transmite RCN Nuestra Tele.

Primera B Argentina

  • 17:00 horas – Acassuso vs. Villa San Carlos. Transmite TyC Sports Internacional.
  • 20:05 horas – Real Pilar vs. Flandria. Transmite TyC Sports Internacional.

Serie A Brasil

  • 16:00 horas – Vitória vs. Mirassol. Transmite Fanatiz.
  • 21:00 horas – Ceará vs. Cruzeiro. Transmite Fanatiz.
Publicidad

Superliga Turca

  • 14:00 horas – Trabzonspor vs. konyaspor. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.

LaLiga 2° división

  • 10:00 horas – AD Ceuta vs. Burgos CF. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:15 horas – Cultural Leonesa vs. Granada CF. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – UD Almería vs. Huesca. Transmite DGO.
  • 14:30 horas – Albacete vs. Deportivo. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – Real Valladolid vs. Málaga. Transmite DGO.

2. Bundesliga

  • 09:00 horas – Greuther Fürth vs. VfL Bochum. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:00 horas – Eintracht Braunschweig vs. Kaiserslautern. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:00 horas – Holstein Kiel vs. Hertha Berlin. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:30 horas – 1. FC Magdeburg vs. Nürnberg. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

3. Liga

  • 10:00 horas – Duisburg vs. Alemannia Aachen. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:30 horas – Schweinfurt vs. Waldhof Mannheim. Transmite OneFootball PPV.

Regionalliga 4° División

  • 10:00 horas – TSV Steinbach vs. TSG Balingen. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – Bahlinger SC vs. TSV Schott Mainz. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – FC Bayern Alzenau vs. Kickers Offenbach. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:00 horas – SGV Freiberg vs. FSV Frankfurt. Transmite OneFootball PPV.

Championship

  • 09:30 horas – Stoke City vs. Hull City. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:30 horas – Leicester City vs. Sheffield United. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
  • 12:00 horas – West Bromwich vs. Swansea City. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

Segunda Uruguay

  • 20:30 horas – CA Atenas vs. Deportivo Maldonado. Transmite Disney+ Premium.

Serie B Italia

  • 11:00 horas – Pescara vs. Padova. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Empoli vs. Bari. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Südtirol vs. Avellino. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Venezia FC vs. Mantova 1911. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – AC Reggiana vs. Frosinone. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:15 horas – Catanzaro vs. Virtus Entella. Transmite OneFootball PPV.
  • 15:30 horas – Palermo SSD vs. Carrarese. Transmite OneFootball PPV.

Serie C Italia

  • 10:30 horas – Picerno vs. Catania. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:30 horas – ASD Pineto vs. Ravenna FC. Transmite OneFootball PPV.
Publicidad
Lee también
¿Qué resultados necesita Colo Colo para ir a Copa Sudamericana?
Colo Colo

¿Qué resultados necesita Colo Colo para ir a Copa Sudamericana?

Emiliano Amor desolado en Colo Colo: "Una pifia mía, un pase de mier..."
Colo Colo

Emiliano Amor desolado en Colo Colo: "Una pifia mía, un pase de mier..."

Colo Colo consigue al menos "un objetivo" en la derrota ante Cobresal
Colo Colo

Colo Colo consigue al menos "un objetivo" en la derrota ante Cobresal

El equipo que Colo Colo le prende velas para poder clasificar a Copa Sudamericana
Colo Colo

El equipo que Colo Colo le prende velas para poder clasificar a Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo