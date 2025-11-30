Una definición de miedo se viene en la Primera B, con las revanchas de las semifinales de la Liguilla por el Ascenso, que busca el último que jugará la temporada 2026 en la Liga de Primera.

En ese sentido, a contar de las 20.30 horas, se jugarán los dos partidos en simultáneo, donde Deportes Copiapó recibe a Deportes Concepción, donde fueron los Lilas los que tienen la ventaja tras ganar 1-0 en el primer encuentro en el sur del país.

Por otro lado, San Marcos de Arica visita a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama, con la ventaja del marcador 2-1 conseguido en el primer duelo jugado en la semana.

Joaquín Larrivey ha sido el gran goleador de Conce en la Liguilla. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Sigue toda la definición en el minuto a minuto: