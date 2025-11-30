Es tendencia:
Cobreloa vs San Marcos y Copiapó vs Concepción definen la Liguilla: sigue el minuto a minuto

Sigue la gran definición de la Liguilla del Ascenso, que esta jornada en el norte del país tendrá a sus finalistas.

Por Cristián Fajardo C.

En el norte del país se definirán los finalistas de la Liguilla

Una definición de miedo se viene en la Primera B, con las revanchas de las semifinales de la Liguilla por el Ascenso, que busca el último que jugará la temporada 2026 en la Liga de Primera.

En ese sentido, a contar de las 20.30 horas, se jugarán los dos partidos en simultáneo, donde Deportes Copiapó recibe a Deportes Concepción, donde fueron los Lilas los que tienen la ventaja tras ganar 1-0 en el primer encuentro en el sur del país.

Por otro lado, San Marcos de Arica visita a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama, con la ventaja del marcador 2-1 conseguido en el primer duelo jugado en la semana.

Joaquín Larrivey ha sido el gran goleador de Conce en la Liguilla. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Sigue toda la definición en el minuto a minuto:

Formación de Cobreloa

Mucho público en Calama

Los hinchas afuera del estadio

En Copiapó los hinchas acompañaron al equipo desde el hotel al estadio, para darles el último apoyo antes de la gran definición. El público está suspendido para este encuentro.

Unión bajó

Unión Española fue condenado a la Primera B y hay llanto en Santa Laura:

Sin público en Copiapó

Deportes Copiapó no podrá contar con sus hinchas en el estadio Luis Valenzuela, luego de los graves incidentes de la última fecha en la Primera B, cuando perdieron el torneo ante Universidad de Concepción.

¿Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. San Marcos de Arica?

Cobreloa vs. San Marcos de Arica, juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Zorros del Desierto, por la semifinal de vuelta de la liguilla.

El partido entre Loínos y Ariqueños, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Copiapó?

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó, juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por la semifinal de vuelta de la liguilla.

El partido entre el León de Collao y Albirrojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 46 (SD) (Santiago)
  • DTV: 632 (SD)
  • ENTEL: 220 (SD)
  • CLARO: 189 (SD)
  • GTD/TELSUR: 82 (SD)
  • MOVISTAR: 484 (SD)
  • TU VES: 505 (SD)
  • ZAPPING: 96 (HD)

Así va el cuadro

Cobreloa busca la final

Cobreloa perdió por 2-1 en su visita a San Marcos de Arica, donde ahora tendrá la gran responsabilidad en Calama para poder dar vuelta el marcador.

Copiapó se quiere hacer fuerte

Deportes Copiapó se farreó en casa ser campeón de Primera B, algo que finalmente conquistó Universidad de Concepción. Al terminar en el segundo lugar de la tabla de posiciones quedó directo en las semifinales de la Liguilla.

En el primer partido, jugado en el estadio Ester Roa Rebolledo, los dueños de casa se hicieron respetar al vencer por 1-0 con gol de Joaquín Larrivey, que les permite llegar con ventaja.

Sean bienvenidos

Comenzamos la transmisión en Redgol de la gran definición de las semifinales de la Liguilla de Ascenso. Deportes Copiapó recibe a Deportes Concepción, mientras que Cobreloa recibe a San Marcos de Arica.

