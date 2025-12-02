Los finalistas de la Copa Chile ya están definidos y hace algunas semanas se confirmó la fecha y donde se coronará al campeón del torneo nacional entre Deportes Limache y Huachipato.

Pese a que los hinchas no quedaron contentos con la programación, por el día y horario, se espera que sea una jornada con gran apoyo de la hinchada de ambos equipos, quesin duda, lo darán todo por quedarse con el galardón.

¿Cuándo es la final de Copa Chile? Deportes Limache vs. Huachipato

La final entre Deportes Limache y Huachipato se jugará el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua .

Ojo, porque uno de los dos clubes, podría quedarse por primera vez con el título de la Copa Chile, triunfo que también resulta clave porque el ganador obtendrá el cupo “Chile 4”, para poder jugar la fase previa de la Copa Libertadores.

Hay un detalle importante, que no hay que olvidar, porque si el cuadro tomatero sale campeón, pero no logra mantenerse en la categoría, no podrá obtener dicho cupo.

ver también “Sigo sin creérmelo”: La inesperada sorpresa de Claudio Bravo que desató aplausos en un avión

Tabla de posiciones Copa Chile 2025

Publicidad