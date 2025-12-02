Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile 2025

Deportes Limache vs. Huachipato: ¿Cuándo es la final de Copa Chile 2025?

Acereros y Cerveceros enfrentarán la esperada final del torneo nacional que ya tiene fecha para coronar al campeón.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Huachipato vs. Deportes Limache, se enfrentarán en la final de Copa Chile 2025.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTHuachipato vs. Deportes Limache, se enfrentarán en la final de Copa Chile 2025.

Los finalistas de la Copa Chile ya están definidos y hace algunas semanas se confirmó la fecha y donde se coronará al campeón del torneo nacional entre Deportes Limache y Huachipato.

Pese a que los hinchas no quedaron contentos con la programación, por el día y horario, se espera que sea una jornada con gran apoyo de la hinchada de ambos equipos, quesin duda, lo darán todo por quedarse con el galardón.

¿Cuándo es la final de Copa Chile? Deportes Limache vs. Huachipato

La final entre Deportes Limache y Huachipato se jugará el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Ojo, porque uno de los dos clubes, podría quedarse por primera vez con el título de la Copa Chile, triunfo que también resulta clave porque el ganador obtendrá el cupo “Chile 4”, para poder jugar la fase previa de la Copa Libertadores.

Hay un detalle importante, que no hay que olvidar, porque si el cuadro tomatero sale campeón, pero no logra mantenerse en la categoría, no podrá obtener dicho cupo.

“Sigo sin creérmelo”: La inesperada sorpresa de Claudio Bravo que desató aplausos en un avión

ver también

“Sigo sin creérmelo”: La inesperada sorpresa de Claudio Bravo que desató aplausos en un avión

Tabla de posiciones Copa Chile 2025

Publicidad
Lee también
Daniel Castro cuenta la verdad de su apodo "Popín": "En el barrio..."
Chile

Daniel Castro cuenta la verdad de su apodo "Popín": "En el barrio..."

Popín Castro: "No me esperaba un año así, no me voy a agrandar"
Campeonato Nacional

Popín Castro: "No me esperaba un año así, no me voy a agrandar"

Video: el golazo de Popín Castro que salvó a Limache
Chile

Video: el golazo de Popín Castro que salvó a Limache

El formado en la U que se va de Rangers peleando con los hinchas
U de Chile

El formado en la U que se va de Rangers peleando con los hinchas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo