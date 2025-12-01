Es tendencia:
Liga de Primera 2025

Daniel Castro confiesa la verdadera razón por la que le dicen "Popín": "Acá, en el barrio…"

El atacante de Deportes Limache cerró un año hermoso en lo personal, aunque fue un poco más complicado a nivel grupal.

Por Jose Arias

Popín y su sobrenombre.

Una temporada de revancha ha tenido Daniel Castro. El delantero de Deportes Limache, más conocido como Popín, ha tenido un despertar tardío en las más altas esferas del fútbol nacional, consiguiendo buenas actuaciones con el Tomate Mecánico en la Liga de Primera 2025.

Pese a que los resultados no fueron los mejores, Castro se ganó el reconocimiento de los expertos. Limache peleó durante gran parte del campeonato en la parte baja y eso hizo que se empañara un poco una campaña de un club humilde, con pocos jugadores de renombre, en el que primó el ímpetu y tesón.

Claro que, siempre hay algunos que resaltan. Es el caso del propio Popín, que estuvo fuera algunas fechas antes de la definición final por el descenso, en la penúltima fecha de la Liga de Primera. Allí, ante Unión La Calera, Castro anotó un golazo, con el que coronó el año y terminó salvando al Tomate Mecánico de la B.

Un sobrenombre chistoso

Es hilarante su sobrenombre. Daniel Castro es conocido por su olfato de gol, pero también porque le dicen Popín. Un apodo que pocos saben donde surgió y sobre el cual, en conversación con RedGol, el delantero de Deportes Limache dio atisbos de su origen.

Aquí, en el barrio, me pusieron Popín, porque era chascón, tenía el pelo más largo. Y por las pecas que tengo“, empezó diciendo Daniel Castro, quien remató señalando su parecido con un personaje televisivo.

Y, además, como era más travieso, más maldadoso, me pusieron Popín por el del Kike Morandé“, cerró el atacante de Deportes Limache, cuyo gol terminó de sellar la estadía del Tomate Mecánico en la Liga de Primera.

