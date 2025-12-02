Pronósticos Deportes Concepción vs Cobreloa: el Lila quiere golpear primero en la final de la Primera B

RedGol te otorga los mejores pronósticos deportivos para apostar en la primera final de Deportes Concepción vs Cobreloa, por la Liguilla de Ascenso.

Este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el Ester Roa, Deportes Concepción recibirá a Cobreloa en la final de ida de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. Con Joaquín Larrivey como principal candidato para marcar, ya que anotó todos los goles de su equipo en esta instancia de definición, el Lila se perfila como favorito para quedarse con la victoria.

El elenco loíno buscará obtener un resultado positivo lejos de casa, con el objetivo de llegar con impulso anímico a la definición en el Zorros del Desierto y sellar su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno tras un año en la segunda división.

En la previa de este choque, nuestro especialista te otorga tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas. A su vez, consultar si Betano es confiable puede aportar claridad al momento de evaluar distintas alternativas del mercado.

Pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Cobreloa

Ambos equipos anotarán: Si 1.72 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 2.00 Total de goles de Cobreloa en el segundo tiempo: Menos de 0.5 1.80

Los dos equipos anotan en la ida

En siete de las últimas nueve presentaciones de Deportes Concepción, ambos equipos anotaron.

También se registraron anotaciones de los dos conjuntos en los cuatro juegos más recientes de Cobreloa.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en Betano

Joaquín Larrivey, el favorito para anotar

No es casualidad que Joaquín Larrivey sea el favorito para anotar en la final de ida. El delantero es el único jugador lila que ha convertido en la Liguilla de Ascenso: marcó en los cuatro encuentros, con tres tantos frente a Antofagasta y dos ante Deportes Copiapó.

Cabe mencionar que dos de los 18 goles que acumula en 2025 fueron justamente contra Cobreloa, en la goleada 4-0 de la fecha 24.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.00 en Betano

El déficit visitante de Cobreloa

El cuadro loíno no ha sido particularmente efectivo como visitante, especialmente en los segundos tiempos. De hecho, en siete de sus últimos 10 cotejos en esa condición no logró anotar en la segunda parte.

Total de goles de Cobreloa en el segundo tiempo: Menos de 0.5 – 1.80 en Betano

Historial de Deportes Concepción vs Cobreloa: últimos partidos