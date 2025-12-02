Universidad de Chile y el ya campeón, Coquimbo Unido, cierran la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera, con los azules como titulares en el estadio Santa Laura.

Los azules llegan obligados a ganar, de lo contrario llegarán al último duelo contra Deportes Iquique sin opciones de pelear por el Chile 2, cupo directo a Copa Libertadores 2026, que por ahora se lleva Universidad Católica.

Asimismo, Coquimbo buscará precisamente ante la U superar el récord histórico de victorias conseguido por el mítico Ballet Azul del Chuncho.

Minuto a minuto: U. de Chile vs. Coquimbo Unido