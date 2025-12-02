Es tendencia:
Minuto a minuto: U de Chile recibe al campeón Coquimbo obligada a ganar en medio del terremoto azul

Universidad de Chile necesita ganar o ganar: recibe al campeón Coquimbo por la penúltima fecha en medio del sismo de gran intensidad generada por Gustavo Álvarez en el Chuncho.

Por Diego Jeria

La U recibe al campeón Coquimbo en medio del terremoto generado por Gustavo Álvarez.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U recibe al campeón Coquimbo en medio del terremoto generado por Gustavo Álvarez.

Universidad de Chile y el ya campeón, Coquimbo Unido, cierran la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera, con los azules como titulares en el estadio Santa Laura.

Los azules llegan obligados a ganar, de lo contrario llegarán al último duelo contra Deportes Iquique sin opciones de pelear por el Chile 2, cupo directo a Copa Libertadores 2026, que por ahora se lleva Universidad Católica.

Asimismo, Coquimbo buscará precisamente ante la U superar el récord histórico de victorias conseguido por el mítico Ballet Azul del Chuncho.

Minuto a minuto: U. de Chile vs. Coquimbo Unido

Formación confirmada de Coquimbo

El once titular del Pirata:

Formación confirmada de la U

El once titular de la U elegido por el polémico Gustavo Álvarez:

Los datos del partido

Universidad de Chile recibe al campeón Coquimbo Unido este martes 2 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Arbitra Diego Flores.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleros y redgoleras! Comenzamos la previa del duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, trascendental para los azules en la lucha por el Chile 2, en medio de un terremoto interno generado por Gustavo Álvarez. Acompáñanos en la espewra del duelo y el minuto a minuto durante el partido.

