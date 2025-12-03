Coquimbo Unido comienza a terminar una histórica temporada, donde se consagró como campeón de la Liga de Primera 2025 cuatro fechas antes del final de la competencia.

Por lo mismo, ahora comienza el trabajo de la reestructuración del plantel, donde hay varios que buscarán nuevos rumbos y otros se quedarán a jugar la Copa Libertadores 2026.

Uno de ellos es Cristian Zavala, quien llegó en la segunda parte del torneo para ser un real aporte en la campaña del título, quien cuenta la verdad sobre su futuro.

“Estas semana hay una reunión y ahí se vera lo mejor para todas las partes. (¿Coquimbo Unido la prioridad?) No sé, la prioridad mi representante, me preocupo sólo de estar acá y él ve esas cosas”, explicó.

Cristian Zavala no ha podido marcar un gol en la campaña de campeón de Coquimbo Unido. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La deuda de Zavala en Coquimbo Unido

Cristian Zavala sabe que se ha ganado el cariño de los hinchas en Coquimbo Unido, aunque muchos decían que ante la U jugó un partido especial por su pasado en Colo Colo.

“No, fue normal. Yo creo que es bonito que el estadio este lleno, falto nuestra hinchada de nosotros, que es momento de dar ese gran paso”.

Pero lo que más le duele a Zavala es que no ha podido convertir ningún gol en la campaña del campeón, donde sólo les queda un partido: “Cualquier partido están las ganas de hacer un gol, no he hecho ninguno en Coquimbo y quiero hacerlo antes del final”.

Mira las declaraciones:

