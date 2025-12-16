El verano ya se siente en aire y las altas temperaturas representan un desafío para los que desean mantenerse activos practicando deporte. Ante este escenario, Sportlife comparte una serie de recomendaciones indispensables para entrenar de manera segura, ya sea al aire libre o en lugares cerrados, evitando los riesgos asociados al calor extremo.

¿Cómo entrenar con altas temperaturas en verano?

Según Matías Reyes, líder fitness de Sportlife, “entrenar en verano puede ser tremendamente beneficioso, pero requiere responsabilidad. La hidratación, la escucha activa del cuerpo y la adaptación gradual del ejercicio son claves para disfrutar la actividad física sin exponerse a riesgos innecesarios”, afirma el experto.

El primer punto clave, asegura, es tener una correcta hidratación. Argumenta que este es un aspecto no negociable para cualquier tipo de entrenamiento y explica que si la actividad se realiza en el gimnasio, se recomienda sumar entre 500 cc y 1 litro de agua adicional antes de cada sesión, complementado con hidratación constante durante el ejercicio.

En actividades al aire libre, la ingesta debe aumentar alrededor de un 50% más, debido a la mayor exposición al calor. Otro aspecto fundamental es reconocer señales de alerta, como, mareos, náuseas, confusión, dolor de cabeza intenso, piel caliente sin sudoración o un ritmo cardíaco inusualmente acelerado.

Todos estos síntomas deben ser motivo suficiente para detener la actividad de inmediato y evitar complicaciones mayores, advierte el líder fitness. Enfatiza que es esencial evitar entrenamientos con temperaturas por sobre los 30°C y con una humedad relativa mayor al 60%, ya que estas condiciones reducen la efectividad de la sudoración y aumentan el riesgo de golpes de calor.

De hecho, afirma que hay diversos estudios que confirman que el estrés térmico acelera la fatiga, incrementa la carga cardiovascular y disminuye el rendimiento aeróbico. Por ello, desde Sportlife recomienda realizar una adaptación progresiva en intensidad y carga cuando se planea un entrenamiento más exigente, especialmente en esta época del año.

Finalmente, destaca la importancia de usar ropa respirable, liviana y cómoda para permitir una mejor regulación térmica y así entrenar con mayor seguridad. Matías Reyes hace un llamado a no descuidar todas estas recomendaciones para evitar efectos indeseados al momento de entrenar y enfatiza que siempre se debe priorizar la seguridad.