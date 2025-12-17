En Colo Colo están buscando refuerzos para la temporada 2026 y hay varios nombres en carpeta, incluido el de un viejo conocido. Damián Pizarro quiere volver al Cacique para relanzar su carrera tras su fracaso en Europa y ya hay conversaciones.

Sin el rendimiento esperando en Udinese, partió a préstamo al Le Havre pero no le fue mucho mejor. Días atrás se conoció que el delantero tomó contacto y le avisó al Eterno Campeón de su deseo de regresar pero no será tan fácil, ya que hay un hombre clave que debe dar el visto bueno.

Fue durante horas de este miércoles que revelaron los detalles en los que está la situación entre el goleador y el Cacique. Y si bien hay avances, necesitan de un último OK para poder concretar la movida.

Damián Pizarro espera el OK de Fernando Ortiz para volver a Colo Colo

El regreso de Damián Pizarro a Colo Colo está cerca, pero a la espera de un paso clave. El delantero quiere volver y la dirigencia le abrió las puertas, aunque resta el último visto bueno: el de Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz es quien definirá si es que llega Damián Pizarro a Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

Este miércoles el periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que es real el interés por el goleador. “Depende del técnico porque lo termina ratificando el propio Aníbal Mosa. Fue considerado en la última reunión, lo mencionaron“.

Pero más allá del deseo de la dirigencia, en Colo Colo no quieren tomar una decisión sin antes verlo con su DT, quien hoy está de vacaciones. “Van en la línea de Fernando Ortiz si lo va a requerir o lo busca como alternativa“.

De hecho, el reportero enfatizó en que han acercado otra opción en ese puesto en los últimos días. “Apareció el nombre de Junior Marabel que puede aparecer en el horizonte de Colo Colo, estos jugadores que se ofrecen y hay varias carpetas“.

Finalmente, advirtió que no podrá haber más avances hasta que no se solucione otro de los cachos que hay en el plantel. “Por el momento, es un tema no menor y el trabajo de Morón es intenso, tratar de buscarle algún equipo a Salomón Rodríguez porque no encuentra“.

Damián Pizarro ruega para que Fernando Ortiz de el OK y así pueda volver a Colo Colo después de un primer paso para el olvido en Europa. El delantero necesita con urgencia recuperar su mejor versión y así relanzar su carrera.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro busca volver a Colo Colo, donde logró disputar un total de 58 partidos oficiales. En ellos aportó con 12 goles y 8 asistencias en los 3.565 minutos que acumuló dentro del campo de juego. Ganó un Campeonato Nacional y una Copa Chile.