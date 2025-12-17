El futuro de Arturo Vidal en Colo Colo ha sido una de las grandes incógnitas en el inicio del mercado de fichajes. El King tuvo una pésima temporada en el Cacique y, pese a renovar contrato, algunos piden su salida para el 2026.

Esto comenzó a hacer ruido en Argentina, donde un viejo conocido se interesó en él. Jorge Almirón se transformó en el nuevo técnico de Rosario Central y llegó con una lista de jugadores para reforzar al plantel. El volante fue uno de los que se rumoreó y las cosas fueron agarrando cada vez más vuelo.

El problema que tuvo el mediocampista con Fernando Ortiz parece tenerlo con un pie afuera del Eterno Campeón. Es por ello que el jugador decidió dar un paso adelante y tomó una postura clara: quedarse a buscar una revancha.

Arturo Vidal no piensa irse de Colo Colo

La continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo, por ahora, está asegurada. El King hará respetar su último año de contrato y no aceptará ninguna oferta del extranjero, las que por ahora no han llegado.

Arturo Vidal le entregará su último año a Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN este miércoles que el volante ya tiene la decisión tomada. “A esta hora, el jugador no se mueve del Monumental“, remarcó.

Publicidad

Publicidad

El reportero albo remarcó que Arturo Vidal optará por aprovechar este último año para ayudar con todo al Cacique. “Sigue firme y va a respetar su contrato, no tiene propuesta para dejar Colo Colo“.

ver también Colo Colo atento: Vicente Pizarro desata guerra entre clubes argentinos y brasileños

Esto deja al King dentro del plantel de un Eterno Campeón en el que ha perdido protagonismo. Su problema personal con Fernando Ortiz le terminó costando caro, ya que ahora no es prioridad en la interna.

Ante esto, el volante tomó la decisión de ceder un poco y fumar la pipa de la paz con el entrenador. Esto, con la idea de poder entregar su último año de carrera de la mejor forma.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal no se quiere ir de Colo Colo y espera tener una revancha luego de un centenario para el olvido. El Cacique no perderá a su King y tiene la experiencia de un emblema del fútbol chileno para un año donde quieren borrar el mal 2025.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en Colo Colo en 2025?

Arturo Vidal no se moverá de Colo Colo y buscará mejorar lo hecho en 2025, donde disputó un total de 27 partidos oficiales. En ellos marcó 3 goles y aportó con 1 asistencia en los 1.792 minutos dentro de la cancha.