Con Coquimbo Unido en la cima, se esperaba que uno de sus goleadores siguiera siendo parte del equipo. Cecilio Waterman parecía retomar las conversaciones con el Pirata, tras anunciar su salida, pero todo se derrumbó.

Finalmente, Cecilio Waterman descartó la opción de renovar en el campeón y parte. Claro que se irá no tan lejos, a cerca de 800 kilómetros de distancia. El panameño ya tiene nuevo equipo.

Así, al menos, lo constató el periodista Sergio Godoy Acosta de Cooperativa Deportes. El seleccionado panameño, que muy probablemente representará a su país en el Mundial 2026, no se mueve de Chile.

ver también Horas claves: a Colo Colo se le cae un refuerzo y apunta a su plan B para el 2026

Cecilio Waterman se queda en territorio nacional

El amarillo seguirá brillando en su torso. Es que si bien se va de Coquimbo Unido, Cecilio Waterman sólo se cambia de región. Tal como señaló el mencionado periodista, el panameño será el nuevo refuerzo de la Universidad de Concepción.

“El delantero Cecilio Waterman vuelve a U de Conce. El seleccionado de Panamá, que disputará el Mundial 2026, aceptó la propuesta del Campanil“, enfatizó Segio Godoy Acosta en su cuenta de X.

¡Se va de la Cuarta Región! | Photosport

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el “Hombre Agua” volverá al equipo cuyos colores defendió en 2020, en el cual anotó 17 goles en un total de 32 partidos. Con el Campanil alcanzó a estar séptimo de aquel campeonato, pero las últimas fechas fueron una debacle total y terminó en el puesto 14.

Tweet placeholder

¿Por qué jugará la Universidad de Concepción en Primera División en 2026?

Esto se debe a que el Campanil se coronó campeón de la Primera B, aventajando a Deportes Copiapó. En 2021 había descendido, tras ocho temporadas en la máxima categoría. Cuatro años después, consiguió un nuevo ascenso.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo terminó Coquimbo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?