El mundo del tenis sigue conmocionado, luego de que el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, anunciara la ruptura con su entrenador, el también español Juan Carlos Ferrero.

El mercuiano y el Mosquito dejaron de trabajar juntos, algo que sorprendió a todos, debido a lo ganadora que ha sido la dupla en el circuito ATP.

El quiebre de la relación entre Alcaraz y Ferrero genera análisis y uno de los que opinó fue el ex jugador británico Greg Rusedski, el mismo que catalogó a Marcelo Ríos como el mejor sin Grand Slams.

Greg Rusedski y el quiebre de Alcaraz con Ferrero

El británico cree que al mejor jugador del mundo le va a costar encontrar a un coach que esté a la altura del Mosquito.

“Esperaba que esta relación durara toda su carrera, como con Rafael Nadal y su tío Toni, pero ahora ha llegado esta noticia. Nadie le diría que no a entrenar a Carlos Alcaraz si te llama, pero Alcaraz lo tendrá muy difícil para reemplazar a Juan Carlos Ferrero“, dijo Rusedski.

“No sabemos de quién fue la decisión, pero ¿quién puede creerlo? Ganas el premio al mejor entrenador del año una semana, Alcaraz es el mejor jugador del año y el número uno del mundo, y de repente rompe con su entrenador”, agregó.

Por último, el noventero ex tenista indicó que “es un shock. Sabemos que no tiene nada que ver con las finanzas, ya que ha firmado un nuevo contrato importante con Nike, y creo que se trata de la relación y la comunicación. Quizás está jugando demasiados partidos de exhibición, disfrutando de su vida fuera del tenis”.