Una impactante noticia azotó al mundo del tenis este miércoles, pues Carlos Alcaraz anunció a través de sus redes sociales que su camino junto a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, llega a su fin tras más de siete años juntos.

El número uno mundial compartió la noticia con un sentido comunicado revelando que fue una decisión mutua y, según reveló Marca, Samuel López quedará como técnico para la próxima temporada, siendo él quien lo acompañe en la gira por las Antípodas.

Carlos Alcaraz se despide de Juan Carlos Ferrero

En una publicación en su cuenta de Instagram, el tenista escribió: “Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”.

En el comunicado, Alcaraz agradeció a ayudarlo a realizar sus sueños. “Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”.

Alcaraz y Ferrero separan su camino tras más de siete años(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Asimismo, ahondó sobre la decisión señalando que si ambos caminos debían separarse, tenían que ser desde la cima. “Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”.

“Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza, que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos”.

Alcaraz reveló que seguirá trabajando junto a Ferrero. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Añadiendo que a pesar de ahora sus caminos se separan, tiene confianza en que afrontarán de la mejor manera los buenos desafíos. “Dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando”.

“Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro”, cerró el tenista.