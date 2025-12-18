El mercado de fichajes tendrá muchas tareas para el DT de Cobresal, Gustavo Huerta, quien como casi todas las campañas deberá ingeniárselas en la confección del plantel albinaranja. Los Mineros lograron un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Pero perdieron varios futbolistas. Uno es el cubano-chileno César Munder, quien terminó su contrato y genera interés en la Universidad Católica, aunque también fue ofrecido a Colo Colo. Otro de los jugadores que dijo adiós fue Jorge Henríquez, de gran rendimiento en la Liga de Primera 2025.

El enganche de 31 años recibió una oferta de Deportes Concepción y es muy probable que se integre al cuadro lila. Aunque también es hora de sacar cuentas alegres para Huerta y la plana mayor cobresalina. Tienen prácticamente abrochado a un refuerzo.

Gustavo Huerta tendrá arduo trabajo para conformar la plantilla de Cobresal. (Alex Diaz/Photosport).

Se trata de un lateral izquierdo que jugó siete temporadas en Huachipato, donde tuvo un incidente muy particular con el director técnico paraguayo Gustavo Florentín. Es valdiviano, también jugó por Deportes Valdivia y pasó por las inferiores de Colo Colo.

Las referencias son para Antonio Castillo, quien no continuará en Talcahuano y tendrá un cambio drástico para vivir en El Salvador. “Se integra a Cobresal para 2026”, informó el periodista Sergio Godoy Acosta, quien suele tener datos muy certeros de todos los clubes de la región del Bío Bío.

Publicidad

Publicidad

Antonio Castillo intenta una salida en largo ante la presión de Francisco Marchant en un duelo entre Colo Colo y Huachipato. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también ¡Preparando la Sudamericana! Cobresal tiene en la mira a goleador de Primera B

Mercado de fichajes: Antonio Castillo se acerca a Cobresal y el DT Huerta sonríe

Cobresal confirmará pronto a Antonio Castillo en el mercado de fichajes y en gran parte será por una necesidad del DT. Gustavo Huerta sabe que necesita paliar la baja de Vicente Fernández, uno de los carrileros zurdos que tenía en la plantilla, terminó su contrato.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Castillo dejará así una larga estadía en Huachipato, donde fue campeón bajo la tutela de Gustavo Álvarez. También dejó una imagen tan imborrable como inusual cuando fue reemplazado muy temprano en un duelo frente a Colo Colo. En aquel momento, diciembre de 2020, el Toño Castillo sacó un llanto desconsolado de su fuero interno.

Antonio Castillo recibe el consuelo de sus compañeros en 2020. (Captura CDF).

Fue porque Florentín lo sacó del partido apenas a 18 minutos de haber comenzado. Con 22 años rompió en llanto y tuvo que ser consolado por algunos compañeros. “Si el jugador no es valiente se equivoca de profesión”, manifestó el adiestrador paraguayo para graficar su opinión ante las lágrimas del zurdo.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Florentín dirigió a Huachipato y hoy es entrenador libre tras salir de las Águilas Doradas en Colombia. (Esteban Drake/Photosport).

“Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico”, complementó el guaraní, quien estuvo en el cuadro acerero desde julio de 2019 hasta enero de 2021. Pronto le tocará a Castillo ponerse a las órdenes de Huerta en el campamento minero.

ver también “Oferta sobre la mesa”: desde el fútbol peruano quieren levantarle figura de Cobresal a Gustavo Huerta

Así terminó Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Cobresal quedó en el 7° puesto de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025 y logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Publicidad