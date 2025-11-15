Con una gran campaña tras cambiar practicamente todo el plantel, Gustavo Huerta está peleando por asegurar cupo a Copa Sudamericana. Ahí, el equipo de Cobresal tiene 44 puntos, tres más que Colo Colo.

Por eso, las tres fechas siguientes serán claves para un equipo que suele desmoronar sus planteles tras las buenas campañas del DT. Y esta no sería la excepción, ya que una de las figuras tiene oferta desde el extranjero.

Se trata de Jorge Henríquez, el todotalento que brilla como el “10” de los mineros y que este año ha deleitado con sus gambetas y golazos desde fuera del área. El volante está en duda para seguir el próximo año en los legionarios.

Cobresal puede perder a su creador

Jorge Henríquez podría dejar Cobresal finalizado el torneo en tres fechas más, ya que desde el fútbol peruano buscan sus gambetas y talento para la próxima temporada. Con los mineros pelea por asegurar cupo a Copa Sudamericana.

Henríquez y su último gol, hace dos fechas atrás /Photosport

“Deportivo Garcilaso jugará Copa Sudamericana en 2026, están en búsqueda de refuerzos acá en nuestro país y precisamente pusieron sus ojos en Jorge Henríquez que termina contrato con Cobresal a finales de 2025“, reveló la cuenta especializada en movidas, Maestro Pichanguero.

El mismo jugador minero reaccionó a la publicación, donde se alude a una oferta formal por el año 2026, “con la opción automática de renovar hasta finales de 2027, si cumple cierta cantidad de minutos”.

Henríquez ha sido la gran figura del Cobresal de Gustavo Huerta este año. Con 11 goles y siete asistencias, ha encaminado la campaña albinaranja en sus 28 partidos disputados con el equipo.