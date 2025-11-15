Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

“Oferta sobre la mesa”: desde el fútbol peruano quieren levantarle figura de Cobresal a Gustavo Huerta

El gran artífice del campañón minero podría estar viviendo sus últimos partidos en el desierto. Deportivo Garcilaso lo quiere sí o sí.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Cobresal y su gran campaña este 2025.
© Photosport.Cobresal y su gran campaña este 2025.

Con una gran campaña tras cambiar practicamente todo el plantel, Gustavo Huerta está peleando por asegurar cupo a Copa Sudamericana. Ahí, el equipo de Cobresal tiene 44 puntos, tres más que Colo Colo.

Por eso, las tres fechas siguientes serán claves para un equipo que suele desmoronar sus planteles tras las buenas campañas del DT. Y esta no sería la excepción, ya que una de las figuras tiene oferta desde el extranjero.

Se trata de Jorge Henríquez, el todotalento que brilla como el “10” de los mineros y que este año ha deleitado con sus gambetas y golazos desde fuera del área. El volante está en duda para seguir el próximo año en los legionarios.

Cobresal puede perder a su creador

Jorge Henríquez podría dejar Cobresal finalizado el torneo en tres fechas más, ya que desde el fútbol peruano buscan sus gambetas y talento para la próxima temporada. Con los mineros pelea por asegurar cupo a Copa Sudamericana.

Henríquez y su último gol, hace dos fechas atrás /Photosport

Henríquez y su último gol, hace dos fechas atrás /Photosport

Deportivo Garcilaso jugará Copa Sudamericana en 2026, están en búsqueda de refuerzos acá en nuestro país y precisamente pusieron sus ojos en Jorge Henríquez que termina contrato con Cobresal a finales de 2025“, reveló la cuenta especializada en movidas, Maestro Pichanguero.

Publicidad

El mismo jugador minero reaccionó a la publicación, donde se alude a una oferta formal por el año 2026, “con la opción automática de renovar hasta finales de 2027, si cumple cierta cantidad de minutos”.

Copas y descenso en juego: ANFP programa las últimas fechas de la Liga de Primera 2025

ver también

Copas y descenso en juego: ANFP programa las últimas fechas de la Liga de Primera 2025

Henríquez ha sido la gran figura del Cobresal de Gustavo Huerta este año. Con 11 goles y siete asistencias, ha encaminado la campaña albinaranja en sus 28 partidos disputados con el equipo.

Lee también
Alianza Lima es un colador antes de recibir a la U de Chile
Copa Sudamericana

Alianza Lima es un colador antes de recibir a la U de Chile

Jugó en U de Chile, en la UC y definió un clásico en Perú con pase-gol clave
Internacional

Jugó en U de Chile, en la UC y definió un clásico en Perú con pase-gol clave

Franz Arancibia destroza el fútbol moderno y aconseja a su sobrino
Chile

Franz Arancibia destroza el fútbol moderno y aconseja a su sobrino

Se afianza en la Roja y así desmenuzó el triunfo ante Rusia: "Pasó por la..."
Selección Chilena

Se afianza en la Roja y así desmenuzó el triunfo ante Rusia: "Pasó por la..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo