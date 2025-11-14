Es tendencia:
Liga de Primera

Goleador de Coquimbo y la negativa de La Serena al pasillo de campeón: “Si no lo hacen…”

Los piratas quieren seguir celebrando y superar el record de victorias seguidas del Ballet Azul. Ya calientan el duelo ante el clásico rival.

Por Nelson Martinez

Coquimbo prepara el Clásico ante La Serena.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCoquimbo prepara el Clásico ante La Serena.

Se viene un esperado Clásico de la región en la próxima fecha, donde Coquimbo lucirá su corona en casa recibiendo a Club Deportes La Serena. Y el partido trae picante porque los piratas esperan el llamado pasillo de campeón.

Ya recibieron el homenaje anteriormente ante Palestino, en La Cisterna, y ante la posibilidad de repetir el plato ante el tradicional rival, en los papayeros fueron claros. Rotunda negativa a la medida.

Por eso, en la vereda pirata salieron al paso del anuncio y también con la idea de obtener otro triunfo en línea e igualar la campaña histórica del Ballet Azul, el equipo de Esteban González lanza directo aviso a los granates.

Coquimbo se pronuncia por decisión de La Serena

Nicolás Johansen, uno de los hombre gol de la delantera de Coquimbo Unido, salió al paso sobre el comentado pasillo. El argentino le mandó recado a su clásico rival con miras al duelo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Johansen y su campañón en Coquimbo /Photosport

Johansen y su campañón en Coquimbo /Photosport

Durante su entrevista en TNT Sports, el artillero pirata fue consultado sobre si “¿quieren pasillo de La Serena?”. Al instante, respondió sin titubear que “no depende de nosotros, si fuera por nosotros… Es que depende de ellos”.

Es entendible si no lo hacen (en La Serena) y estaremos agradecidos si lo hacen. Pero en lo que estamos pensando es en ganar el partido”, aseguró Johansen, que posteriormente se refirió a la opción de igualar y después sobrepasar el récord del Ballet Azul (16 victorias en línea).

Al respecto, el delantero de Coquimbo aseguró que el foco está “primero en que tenemos que ganar el clásico, después veremos lo que pasa. Ojalá ganar ese partido ante La Serena de local, con nuestra gente, sería lindo y emotivo”.

