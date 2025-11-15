Entre 2014 y 2015, este arquero pasó por el fútbol chileno y este 15 de noviembre, con 44 años a cuestas, tuvo una jornada muy especial que le permitió evadir el descenso directo en Argentina. Aunque todo comenzó de manera tortuosa para él.

Las referencias son para Jorge Carranza, arquero titular de Aldosivi. El meta cometió un error tremendo que le permitió a San Martín de San Juan ponerse en ventaja. Pero el Tiburón de Mar del Plata dio vuelta el partido ante el cuadro verdinegro.

Gracias a ese 4-2, Aldosivi mantuvo la categoría en la élite del balompié trasandino. En tanto, el cuadro sanjuanino bajó a la Primera Nacional junto con Godoy Cruz de Mendoza, que en la Copa Libertadores 2024 fue rival de Colo Colo.

Luego del encuentro, Carranza concedió una entrevista a TNT Sports. Estuvo acompañado por su hijo en un momento de mucha emoción. Sobre todo para el más joven de la escena. “Es una alegría enorme poder disfrutarlo con él, me pone el doble de feliz”, dijo el meta, quien en Chile defendió la portería de O’Higgins.

“Tuvimos momentos que la pasamos mal, fue un año durísimo. La muestra del partido fue lo vivido en el año. Sufrimos, lo dimos vuelta con mucho huevo y garra. Estoy feliz por todos los que estuvieron con nosotros”, expuso el capitán de Aldosivi, que tuvo una jornada frenética. Que pudo festejar con alguien muy querido para él.

Jorge Carranza comentó que “está mi hijo que vive conmigo acá, están mis viejos en Córdoba, mis hermanos y todos mis amigos. Sufrieron un montón seguramente, pero ahora a disfrutar”. No queda otra que saborear un objetivo en el que nadie quiere verse a fin de año.

Jorge Carranza disputó 59 partidos en O’Higgins durante su paso por el fútbol chileno y hoy tendrá una chance de festejar tras evitar el descenso directo con Aldosivi, que estuvo durante algunos minutos en la B. Su hijo no podía contener las lágrimas.

Jorge Carranza en acción por O’Higgins, donde fue rápido un referente. (Alejandro Zoñez/Photosport).

Estaba tan contento que lloraba mientras hilvanaba algunas frases. “Nunca he sufrido así, no lo puedo creer. Lo más lindo que me pasó fue haber podido acompañarlo de cerca. Es lo más lindo que hay”, dijo.

“Lo que a él lo haga feliz a mí me hace el doble. Siempre estaré al lado de él y lo acompañaré en todas las decisiones que tome”, expuso el hijo de Carranza, a quien le consultaron si su viejo se animaría a jugar hasta los 45 años, tal como en el fútbol chileno lo hace su compatriota argentino Cristian Campestrini.

