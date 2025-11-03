En un partido de rivales directos en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores, U Católica cayó inapelablemente ante O’Higgins. Con el 2-0 final, los celestes fueron el primer equipo en ganar en el Claro Arena.

Y aunque los cruzados siguen con un punto sobre los celestes para ir directo a fase de grupos de la Copa, los ánimos quedaron por el piso en San Carlos de Apoquindo.

“Agradecerle a la gente, 17.000 personas, es muy valorable eso… Triste por el resultado, creo que fue injusto, llegaron solo dos veces y nos hicieron los goles”, dijo Juan Francisco Rossel, tras el duelo.

La imagen de hinchas de U Católica que sorprendió en el Claro Arena

Antes de terminarse el partido en que O’Higgins venció a U Católica, medio partidario del Capo, Celeste Aunque Cueste, reveló un video con hinchas cruzados abandonando el Claro Arena cuando aún se jugaba.

Si bien la barra cantó todo el partido y despidió al equipo con aplausos al final, en el sector norte del Claro Arena hubo fanáticos que abandonaron tempranamente el recinto, con el 2-0 ya definido.

Pese al duro mazazo, Juan Francisco Rossel confían en volver a la racha de triunfos que tenía el equipo de Daniel Garnero antes del duelo con O’Higgins. Eso, con la tarea firme de lograr el cupo a fase de grupos de Copa Libertadores.

“El objetivo sigue intacto y sigue siendo el mismo, ganar el Chile 2, duele un poco la derrota, ya está y mañana nos vamos a preparar para el próximo partido con La Serena”, dijo el canterano cruzado.