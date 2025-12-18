Deportes Limache tuvo un complejo 2025, donde hasta última instancia estuvo luchando para no caer en el descenso donde finalmente repuntó en las fechas finales terminando en el puesto 11 de la tabla de posiciones, sin opciones de clasificar a las copas internacionales.

Ante este panorama, el “Tomate Mecánico” comienza a reforzarse para lo que será la próxima temporada, donde fichó a seleccionado paraguayo que actualmente milita en Brasil.

El jugador que reforzará Limache para el 2026

Acorde a lo revelado por el periodista deportivo Andrés Rolón, el mediocampista Ramón Martínez, quien militó en el Paysandú de la Serie B de Brasil. Por su parte, el medio “La Tribuna” de Paraguay reveló que el acuerdo sería por una temporada.

El jugador paraguayo jugó en Olimpia durante el 2023. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La carrera de Ramón Martínez

El mediocampista paraguayo de 29 años comenzó su carrera en Guaraní de Paraguay, para luego llegar a Brasil donde se sumó a Atlético Mineiro y luego a Coritiba.

El 2021 regresó a Paraguay donde se sumó a Libertad, retornando a Brasil el 2022 donde jugó nuevamente en Atlético Mineiro. Después pasó por clubes como Grêmio Novorizontino de Brasil, regresando a Olimpia de Paraguay en 2023 y este año se sumó al Paysandu de la Serie B.

El jugador tuvo una larga carrera en Brasil/Fotografía: Intagram

En su carrera ha levantado importantes títulos como el Torneo de Clausura en 2016 y la Copa Paraguay el 2018 ambos con Club Guaraní. El 2020 levantó el Campeonato Mineiro junto a Atlético Mineiro y este año también fue campeón junto a Paysandu SC del torneo Copa Verde.