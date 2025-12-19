El fútbol nacional vivirá una nueva experiencia este mes, con la Copa UC Sub-17, con jóvenes promesas listas para desplegar su talento en uno de los campeonatos formativos más importantes del país.

Entre el 16 y el 20 de diciembre se disputará la decimoctava edición de este tradicional torneo, en el que se enfrentarán destacados rivales internacionales como las selecciones de Colombia, Perú y Qatar, que también llegan con grandes expectativas.

Programación Copa UC Sub-17

Viernes 19 de diciembre

09:30 h – Universidad Católica vs. Venezuela (3° del Grupo A vs 4° del Grupo B)

– (3° del Grupo A vs 4° del Grupo B) 11:35 h – Independiente del Valle vs. Qatar (3° del Grupo B vs 4° del Grupo A)

Semifinales

18:00 h – Colombia vs. Chile (1° del Grupo A vs. 2° del Grupo B)

– (1° del Grupo A vs. 2° del Grupo B) 19:50 h – Argentina vs. Perú (1° del Grupo B vs 2° del Grupo A)

Sábado 20 de diciembre

Se disputarán los partidos por posiciones finales. A las 9:30 horas jugarán los perdedores de los duelos del viernes entre terceros y cuartos; a las 11:35 lo harán los ganadores de esos partidos.

09:30 h – Definición 7° y 8° lugar

11:35 h – Definición 6° y 5° lugar

18:00 h – Definición 3° y 4° lugar

Grupos Copa UC Sub 17

Grupo A : Universidad Católica, Colombia, Perú y Qatar.

: Universidad Católica, Colombia, Perú y Qatar. Grupo B: Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela.

Cada equipo disputará tres partidos en la fase inicial, lo que permitirá ver duelos variados, ritmos distintos de juego y equipos que llegan con propuestas futbolísticas muy marcadas.