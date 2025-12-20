El jugador que pasó de estudiar Informática a disputar la próxima Copa Libertadores

No todas las movidas del mercado de fichajes tienen que tener como protagonistas a Colo Colo, la Universidad de Chile o la Católica. Tampoco hay que solamente hablar de la fuga masiva que está sucediendo en Coquimbo Unido. En este caso, nos referimos a uno que pasó de la tranquilidad de las alturas nortinas al bullicioso Talcahuano.

Nos referimos a Cristian Toro, nuevo fichaje de Huachipato y proveniente de Cobresal. El defensa central terminó contrato con los Mineros y será el nuevo refuerzo acerero.

Lo interesante es que Cristian Toro ha tenido una historia de superación y esfuerzo en el fútbol. Antes de llegar a El Salvador, jugó en Melipilla, donde sufrió la mayoría del tiempo en los potreros. Ahora, se codea con grandes futbolistas.

Paso exitoso por Cobresal

Titular indiscutido de Cobresal en la campaña 2025, Cristian Toro jugó la mayoría de los duelos mineros en el torneo chileno. Esto se debe a su empuje y su constancia, ya que en la temporada anterior era constantemente suplente.

Pese a ello, tuvo la dicha de jugar Copa Libertadores. Cobresal clasificó al torneo continental del 2024 y Toro tuvo la dicha de ser titular ante Sao Paulo, en casa. Ahora volverá a jugar dicho torneo, considerando que Huachipato ganó la Copa Chile y estará en la pre-Libertadores.

Estudioso

Como se dará cuenta el lector, Cristian Toro es un tipo con empuje, que ha batallado arduamente por estar en una buena posición en el fútbol chileno. El oriundo de Maipú se probó en varios equipos antes de llegar a Melipilla, donde debutó en el profesionalismo, y nunca tiró la toalla, pese a los rechazos.

De hecho, tal como contó en una entrevista en AS Chile, en 2024, el joven Toro tenía un plan B, en caso de no conseguir levantar su carrera de futbolista. “Nunca dejé los estudios de lado. Hasta antes de firmar mi primer contrato, estudié vespertino en la universidad. Entrenaba por las mañanas y en las tardes iba a la U porque no tenía nada claro en mi futuro en el fútbol”, enfatizó.

“Estudié Ingeniería en Informática y Gestión en la Universidad Diego Portales. Me iba bien. ¿Si pienso en retomar la carrera? No, porque no me gustaba”, agregó, entonces, el actual refuerzo de Huachipato, que sabe de autosuperación.

Aguerrido y con nuevo club | Photosport

